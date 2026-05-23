Así ha votado Antioquia en las elecciones presidenciales del siglo XXI

Antioquia ha sido uno de los departamentos más predecibles del mapa electoral colombiano en las elecciones presidenciales de ese siglo. Con el 13% del censo electoral del país, la región se consolidó como el bastión de la derecha durante las últimas seis elecciones, sin embargo, aunque el mapa antioqueño no ha cambiado de color en dos décadas, la izquierda ha crecido de forma sostenida en los últimos ocho años.
Tres patrones emergen con claridad de estos veinte años de datos. Primero, Antioquia es el departamento donde la izquierda parte con mayor desventaja estructural del país. El techo de Petro en primera vuelta pasó del 3,8% en 2010 al 24% en 2022, un crecimiento real pero que lo mantiene lejos de las mayorías en el departamento.
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Segundo, cuando la derecha se presenta fragmentada en primera vuelta, se ha reagrupado en segunda con una disciplina mayor que en el resto del país. El salto de Rodolfo Hernández del 18,4% al 66,1% en 2022 es el ejemplo más contundente. También lo confirma la elección de 2014 cuando el uribismo le dio la espalda a Santos y Óscar Iván Zuluaga pasó del 39,6% en primera vuelta al 57,8% en segunda.