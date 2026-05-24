Prográmese, Envigado se mide a Real Cartagena este lunes por la final del Torneo BetPlay

Los dirigidos por Alberto Suárez viajaron a Cartagena para medirse ante el cuadro local este lunes, a las 8:00 p. m., en el estadio Jaime Morón por la final de la Liga Betplay. Sobre el rival y el presente del cuadro heroico, el timonel vallecaucano sostuvo que se trata de un rival fuerte, difícil, complicado, con jugadores de mucha experiencia que han aprendido a jugar finales. “Llegan a su quinta final en los últimos años y, por eso, la idea es estar concentrados, cometer la menor cantidad de errores y sacar un buen resultado para venir a casa a definir”. El partido que se disputará a las 8:00 de la noche, en Cartagena se podrá ver con Win Sport+.

Los naranjas, que cuentan con una base de canteranos respaldada por hombres de experiencia como Édison López, Luis Díaz y Jesús Hernández, esperan —tal como ocurrió en la fase previa ante el Deportes Quindío— luchar por un marcador favorable que les permita cerrar con optimismo la llave en el Polideportivo Sur. “Sabemos que el partido del viernes no será en un horario cómodo, pero esperamos contar con los hinchas, las familias y los niños que siempre nos han respaldado. Tenemos la ilusión de luchar por el título, algo que muchos de ellos no han visto, y por eso esperamos tener las graderías colmadas”, enfatizó el estratega.