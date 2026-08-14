Juez ordena reabrir caso que salpica a Ricardo Roa por presunto favorecimiento a empresa de helicópteros

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá concedió una acción de tutela a favor de la sociedad Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), tras concluir que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al plazo razonable y al acceso a la administración de justicia.
Con esta decisión, el despacho ordenó fijar fecha y hora para la realización de una audiencia preliminar innominada en la que se resuelva de fondo la solicitud de desarchivo de un expediente que salpica al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros.