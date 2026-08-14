Walter Mignolo presentó su novela Rebis en las landas del bosque en la Piloto

Durante años el académico argentino Walter Mignolo tuvo en su archivo una de las tres copias mecanografiadas de Rebis en las landas del bosque, una novela escrita al calor de su época de estudiante en París. Publicado en formato pdf por la revista Cronopio, el libro destila la cinefilia de Mignolo y da cuenta de algunas de las ideas que se debatieron después del mayo francés y los movimientos de contracultura.
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EL COLOMBIANO conversó con Mignolo durante su visita a Medellín. Si le interesa el libro, puede descargarlo gratuitamente de la página de la revista Cronopio.