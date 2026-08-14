Walter Mignolo presentó su novela Rebis en las landas del bosque en la Piloto

Durante años el académico argentino Walter Mignolo tuvo en su archivo una de las tres copias mecanografiadas de Rebis en las landas del bosque, una novela escrita al calor de su época de estudiante en París. Publicado en formato pdf por la revista Cronopio, el libro destila la cinefilia de Mignolo y da cuenta de algunas de las ideas que se debatieron después del mayo francés y los movimientos de contracultura. Siga leyendo: Picolino, el escritor que tiene la única librería en Necoclí EL COLOMBIANO conversó con Mignolo durante su visita a Medellín. Si le interesa el libro, puede descargarlo gratuitamente de la página de la revista Cronopio.

Usted es conocido por sus trabajos académicos y ensayísticos. Ahora presenta esta faceta de escritor de ficción con una novela escrita en los 70. ¿Cómo se conecta esta obra con las ideas de sus libros posteriores?

“La novela es muy semiótica porque en ese momento yo fui a París a estudiar semiología, teoría literaria y análisis del discurso. En Córdoba, Argentina, estaba muy metido en el cine, en cine clubes, e incluso hicimos documentales. Al releerla ahora, encuentro una suerte de conciencia crítica del dinero, del poder e incluso del cambio climático; hay capítulos con terminología específica sobre plomo o mercurio, y escenas donde los personajes ven peces muertos en un lago. Esa base semiótica me preparó para investigar luego la colonización de las Américas, el lenguaje, la memoria y el espacio. Cuando conocí el trabajo de Quijano, se me abrió la puerta de la decolonización; hay una continuidad subterránea que está presente en la novela”.

Usted mencionó tiene otra novela inédita...

“Siempre me ha encantado el relato. Entre 2006 y 2012, durante visitas a República Dominicana, escribí varios capítulos, pero en inglés. No encontraba el tono, pero hace un par de años decidí que debía escribirla en español. La traduje con ayuda de Copilot, la edité, escribí un nuevo prólogo y finalmente encontré el tono. Así como la primera novela estaba marcada por el estructuralismo, esta segunda trata sobre la globalización y mantiene esa preocupación por el poder, el dinero y la publicidad”.

Supongo que durante el tiempo de escritura de la primera novela usted estuvo influenciado por el Boom...

“Estaba el “Boom”. Por Cortázar, Carpentier, Lezama Lima, Severo Sarduy, Vargas Llosa, y Piglia, que empezaba a escribir entonces. Sin embargo, mi novela es muy distinta. Lo más notable es que no tiene una narración con principio, medio y fin, ni una continuidad en los personajes; son fragmentos que se conectan por palabras, pistas o acontecimientos de forma espontánea”.

Al hojear la novela, se perciben pasajes muy visuales, casi como un guion. ¿Qué tanto influyó el cine en la escritura?

“Es cine puro. Un exestudiante me dijo al leerla: “pero esto es cine”. Hay escenas con muchos detalles, como un personaje llamado Mónica que se saca fotos frente a monumentos o catedrales desaparecidas, con un humor muy fino, casi británico. Es una obra muy literaria que, al mismo tiempo, es cinematográfica, aunque no creo que se pueda adaptar a una película de manera convencional”. Lea aquí: 40 años sin Borges: así era la intimidad del genio contada por Bioy, su amigo

¿Conservó por años el libro en una copia mecanografiada?

“Sí, la compuse en una Olivetti con tres copias. El relato desplaza constantemente al autor, reflejando que yo estaba inmerso en la semiótica; la ciudad se llama Tex City. Hay un juego intertextual constante: por ejemplo, en un silencio de la trama aparecen versos de un poeta gauchesco mezclados con Lucy in the Sky with Diamonds. Muchos datos de paisajes o templos los sacaba de folletos turísticos o de la memoria, de una manera que hoy me sorprende. Es el concepto de la muerte del autor de Barthes aplicado a la ficción”.

Hay un personaje, Revis, con una estética muy particular. ¿De dónde surgió esa imagen?

“Revis es un personaje andrógino, una mezcla entre Barbarella y James Bond. Cuando se convierte en “Super Woman”, la vestía toda de negro con un gabán largo y ajustado, una estética similar a la de Neo en Matrix, pero escrita 25 años antes. Se me ocurrió por la película Once Upon a Time in the West, donde los vaqueros usaban sobretodos largos marrones; yo simplemente decidí hacerlo negro para el personaje”.

Ha mencionado la inteligencia artificial varias veces. ¿Qué opina de las críticas que dicen que esto puede destruir la literatura o el lenguaje?