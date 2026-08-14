Clases en vilo tras el sismo: tres escuelas en Andes quedaron inhabilitadas por graves daños

Tres sedes educativas de Andes no podrán recibir estudiantes temporalmente debido a las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto. Se trata de las instituciones Peñas Azules, San Miguel y San Perucho, que presentan daños de consideración y deberán buscar alternativas para garantizar la continuidad de las clases.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Andes, 14 sedes educativas han reportado algún tipo de afectación, principalmente en techos y pisos.

“En tres de ellas, en el momento, por grandes afectaciones, no pueden estar en las sedes educativas; tendremos que buscar una estrategia de alternancia o buscar una sede cercana para poder ubicar a los niños. Estas son Peñas Azules, San Miguel y San Perucho”, explicó la secretaria de Educación de Andes, Kathleen Flórez.

Entérese: Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15

En contraste, 24 sedes educativas ya fueron revisadas y no presentan afectaciones, por lo que pueden continuar con sus actividades académicas normalmente. Las autoridades aclararon que las inspecciones continúan debido al alto número de instituciones que deben ser evaluadas.

En las instituciones educativas ubicadas en la zona urbana también se implementará un proceso de alternancia, debido a afectaciones identificadas especialmente en techos y pisos superiores. La medida busca evitar que los estudiantes permanezcan en espacios que puedan representar algún riesgo mientras avanzan las reparaciones.