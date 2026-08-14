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Clases en vilo tras el sismo: tres escuelas en Andes quedaron inhabilitadas por graves daños

Tres sedes educativas de Andes presentaron afectaciones que impiden el regreso de los estudiantes a las aulas, mientras otras instituciones del municipio deberán adoptar la alternancia.

  • Varias escuelas de Andes han tenido graves afectaciones en su infraestructura. Foto: tomada de Alcaldía de Andes.
    Varias escuelas de Andes han tenido graves afectaciones en su infraestructura. Foto: tomada de Alcaldía de Andes.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tres sedes educativas de Andes no podrán recibir estudiantes temporalmente debido a las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto. Se trata de las instituciones Peñas Azules, San Miguel y San Perucho, que presentan daños de consideración y deberán buscar alternativas para garantizar la continuidad de las clases.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Andes, 14 sedes educativas han reportado algún tipo de afectación, principalmente en techos y pisos.

“En tres de ellas, en el momento, por grandes afectaciones, no pueden estar en las sedes educativas; tendremos que buscar una estrategia de alternancia o buscar una sede cercana para poder ubicar a los niños. Estas son Peñas Azules, San Miguel y San Perucho”, explicó la secretaria de Educación de Andes, Kathleen Flórez.

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En contraste, 24 sedes educativas ya fueron revisadas y no presentan afectaciones, por lo que pueden continuar con sus actividades académicas normalmente. Las autoridades aclararon que las inspecciones continúan debido al alto número de instituciones que deben ser evaluadas.

En las instituciones educativas ubicadas en la zona urbana también se implementará un proceso de alternancia, debido a afectaciones identificadas especialmente en techos y pisos superiores. La medida busca evitar que los estudiantes permanezcan en espacios que puedan representar algún riesgo mientras avanzan las reparaciones.

¿Cómo están las escuelas de Antioquia tras el sismo?

Cuatro días después del terremoto, el departamento reportaba 406 instituciones educativas afectadas, de acuerdo con el balance de la Gobernación.

Los daños hacen parte de las 3.351 viviendas, 64 centros religiosos, 219 equipamientos no habitacionales, 22 sedes hospitalarias y 27 edificaciones públicas que también han reportado algún tipo de afectación en el departamento.

Hasta este viernes 14 de agosto, 104 consejos municipales de gestión del riesgo habían reportado afectaciones al DAGRAN, mientras los equipos técnicos continúan desplazándose a los municipios con mayores niveles de complejidad.

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El DAGRAN ha realizado hasta ahora inspecciones en 30 centros educativos, además de viviendas, hospitales, centros religiosos y otras edificaciones, con el propósito de determinar las condiciones de seguridad y las acciones necesarias para su recuperación.

La Gobernación anunció que una de las estrategias para atender los daños será la reparación de instituciones educativas mediante un fondo de servicios, mientras que para las viviendas afectadas se contempla el banco de materiales administrado a través de la empresa VIVA.

Gobernador visitó Andes

Precisamente, este mismo viernes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recorrió Andes para conocer de primera mano los daños en viviendas e instituciones educativas.

Durante la visita, el mandatario señaló que algunas de las instituciones educativas inspeccionadas no presentan daños estructurales, pero requieren adecuaciones para volver a operar con normalidad.

La Gobernación también visitó Jericó y Ciudad Bolívar, municipios que presentan afectaciones importantes. En Jericó se reportaron 72 viviendas afectadas, seis edificaciones religiosas y 10 escuelas, mientras que en Ciudad Bolívar hay 134 viviendas y 15 instituciones educativas afectadas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las tres escuelas de Andes que debieron cerrar sus puertas tras el terremoto?
Las sedes rurales que sufrieron graves daños y no pueden recibir estudiantes son Peñas Azules, San Miguel y San Perucho. La Secretaría de Educación municipal evalúa reubicaciones en sedes cercanas o esquemas de alternancia.
¿Cómo funcionará la alternancia educativa en la zona urbana de Andes?
Debido a fisuras y afectaciones detectadas en techos y pisos superiores de las sedes urbanas, las autoridades adoptaron un modelo de alternancia. La medida busca evitar que los alumnos ocupen pisos altos o espacios con riesgo mientras se ejecutan las reparaciones.
¿Cuántas instituciones educativas resultaron afectadas en todo el departamento de Antioquia?
De acuerdo con el balance oficial de la Gobernación de Antioquia al viernes 14 de agosto, el terremoto dejó un saldo de 406 escuelas e instituciones educativas con algún tipo de daño en su infraestructura.

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