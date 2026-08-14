Video | Gran gesto de Dávinson Sánchez y la hinchada del Galatasaray con Colombia en el debut liguero; Yerson Mosquera también jugó en Inglaterra

En el inicio de la Liga de Turquía, el bicampeón del torneo, Galatasaray, inició su camino con Dávinson Sánchez como titular. El colombiano fue fundamental para que el club de Estambul consiguiera los dos títulos entre 2025 y 2026. En la previa del compromiso, se le vio con una camiseta que tenía un corazón con la bandera de Colombia en señal de apoyo al país tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.
Dávinson portó la prenda en apoyo al país y cuando los fanáticos del club se dieron cuenta, corearon el nombre del caucano que se acercó y con el puño agitado, levantó aún más a la ferviente fanaticada del club más laureado de Turquía.