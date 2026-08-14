Video | Gran gesto de Dávinson Sánchez y la hinchada del Galatasaray con Colombia en el debut liguero; Yerson Mosquera también jugó en Inglaterra

En el inicio de la Liga de Turquía, el bicampeón del torneo, Galatasaray, inició su camino con Dávinson Sánchez como titular. El colombiano fue fundamental para que el club de Estambul consiguiera los dos títulos entre 2025 y 2026. En la previa del compromiso, se le vio con una camiseta que tenía un corazón con la bandera de Colombia en señal de apoyo al país tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. Dávinson portó la prenda en apoyo al país y cuando los fanáticos del club se dieron cuenta, corearon el nombre del caucano que se acercó y con el puño agitado, levantó aún más a la ferviente fanaticada del club más laureado de Turquía.

Para este duelo inicial, el rival era el Corum FK, club recién ascendido a la primera división del fútbol otomano, y que salió al Rams Park Stadyumu, la casa del campeón, a jugarle de tú a tú. El primer tiempo terminó 0-0 con un Dávinson imperial. La segunda mitad inició de forma positiva para el Galatasaray, pues al minuto 53, Victor Osimhen aprovechó una desatención defensiva del Corum y marcó el 1-0. El central colombiano se creció en el juego, adelantó líneas, empezó a filtrar pases que rompían al mediocampo rival, sin embargo, un golazo del extremo griego Alexandro Kyziridis empató el juego y golpeó al Galatasaray. Minutos más tarde, al 61’, Dávinson Sánchez cometió un garrafal al fallar un pase hacia al arquero, le regaló el balón al venezolano Jesús Ramírez, quien no perdonó y puso el 1-2 parcial.

Por temas de cansancio y acumulación de minutos, Dávinson salió al minuto 71 por Mario Lemina, también para darle más vocación ofensiva al equipo. El técnico Okan Buruk incluso mencionó en la previa que probablemente Sánchez fuera suplente. Al final, Galatasaray salvó un punto en su debut por el segundo gol de Victor Osimhen, quien anotó al 90+2.

Dávinson no tuvo el mejor de los debuts, pero, más allá de ese error puntual, su partido no fue malo. Tuvo 6 participaciones defensivas exitosas y dio 53 pases exitosos de 62 intentados (85%), además de dar dos pases claves. El colombiano volverá a jugar el viernes 21 de agosto cuando visite a Erzurumspor.

Yerson Mosquera también jugó en Wolverhampton

El defensor central colombiano de 25 años de edad fue parte del primer once inicialista de Wolverhampton Wanderers en la primera fecha de la segunda división inglesa contra otro histórico del fútbol británico, Blackburn Rovers. En un duelo lleno de emociones, los Wolves empataron al minuto 93 con gol del mexicano Raúl Jiménez desde el punto penal para el 2-2 final. Mosquera jugó todo el partido e incluso casi cae lesionado cuando un rival le saltó encima a falta de 10 minutos para el final. El partido del antioqueño fue más que positivo, ganó 12 duelos, 6 aéreos y 6 por tierra, además de bloquear 3 disparos.