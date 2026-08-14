Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo

En medio de las labores de búsqueda y rescate, hallaron sin vida este viernes 14 de agosto a Juan Felipe Giraldo, el joven que se había hospedado en el Hotel Dibeni, que se desplomó en Pereira tras el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó y que afectó parte de Colombia.
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Juan Felipe, que había llegado a la capital de Risaralda en la madrugada del mismo lunes 10 de agosto por motivos laborales como vendedor, deja un niño de apenas 2 años y una boda programada para este domingo 16 de agosto que no llegó a celebrarse.