Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo

En medio de las labores de búsqueda y rescate, hallaron sin vida este viernes 14 de agosto a Juan Felipe Giraldo, el joven que se había hospedado en el Hotel Dibeni, que se desplomó en Pereira tras el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó y que afectó parte de Colombia. Le puede interesar: Presidente De la Espriella propone “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó tras el terremoto, ¿de qué se trata? Juan Felipe, que había llegado a la capital de Risaralda en la madrugada del mismo lunes 10 de agosto por motivos laborales como vendedor, deja un niño de apenas 2 años y una boda programada para este domingo 16 de agosto que no llegó a celebrarse.

Una espera aferrada a la fe que terminó en dolor

Durante días, la zona del desastre fue el único lugar posible para Hernán Giraldo, padre del joven. Mientras los equipos especializados trabajaban en medio de una estructura inestable, Hernán permaneció junto a las brigadas de rescate esperando alguna señal que permitiera ubicar a su hijo con vida. En medio de la emergencia, el padre habló de las breves señales que mantenían en pie el anhelo de la familia y su historia se volvió viral. “Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”, expresó en su momento a los medios. Para él, la fortaleza de Juan Felipe era la mayor garantía para no abandonar el lugar ni la búsqueda. “Estoy seguro de que mi hijo está vivo”, manifestó mientras aguardaba novedades en el punto del colapso, describiéndolo además como un hombre fuerte, un “berraco” y un ganador. Al final, durante la tarde de este viernes 14 de agosto, tanto su familia como los organismos de socorro y equipos de rescate en el lugar confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Felipe, tras cinco días de ardua búsqueda.

Un proyecto familiar que quedó suspendido

La angustia por el paradero de Juan Felipe estuvo acompañada por la inminencia de un evento fundamental para su vida. El joven planeaba casarse este fin de semana (domingo 16 de agosto), un proyecto que había preparado junto con su prometida, quien aguardaba noticias desde Bogotá mientras avanzaban los trabajos de la búsqueda. La fe del padre se reflejó en un mensaje dirigido directamente a su hijo durante las horas más inciertas de la búsqueda: “Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en ocho o 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”. Además, recordó que la ausencia del joven afectará a un niño de dos años que ahora perdió a su padre. El Hotel Dibeni se transformó en uno de los puntos críticos para los cuerpos de socorro en Pereira tras el sismo. La complejidad de los trabajos mantuvo a la opinión pública y a las agencias internacionales pendientes del rescate; la agencia Reuters reportaba este mismo viernes que Juan Felipe figuraba entre las personas atrapadas bajo la edificación.

El triste desenlace en el Hotel Dibeni en Pereira