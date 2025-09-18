Revelaron la identidad de las tres personas asesinadas dentro de una camioneta blindada en el sur de Cali

Un violento ataque interrumpió la tranquilidad de la noche en una prestigiosa zona del sur de Cali, cuando fueron asesinadas tres personas dentro de una camioneta blindada. El hecho ocurrió en la vía La Buitrera, un exclusivo sector conocido por sus colegios privados y casas campestres. Le puede interesar: Destituyeron e inhabilitaron por 15 años a un policía que disparó y mató a dos civiles durante protestas en 2020 Dentro del vehículo, tres hombres fueron asesinados, y de acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el cuarto ocupante del vehículo habría sido el autor de los disparos contra el resto de los ocupantes. Indepaz confirmó la identidad de dos de las víctimas: Brandon Asdrúbal Castillón Medina, de nacionalidad extranjera, de 29 años, y Estefanía Freire Martínez. La tercera víctima fue identificada por la Policía como Daniel Esteban Freire, de 34, pero su relación con el caso aún no se ha esclarecido.

La sombra de la violencia en el Valle

De acuerdo con el informe de Indepaz, dos de los cuerpos quedaron sin vida en el lugar de los hechos, mientras que la tercera víctima falleció de camino al centro asistencial, pese a los intentos por salvarlo. El macabro suceso puso de manifiesto la creciente ola de violencia que azota el Valle del Cauca. Indepaz, citando datos de la Defensoría del Pueblo, recordó la Alerta Temprana 012 de 2025, que advirtió sobre el aumento de los homicidios en la región. El informe señaló una reconfiguración de las disputas entre grupos armados como las disidencias, el ELN, Los Espartanos y Los Mexicanos. La violencia de estos grupos no se limita a las confrontaciones, ya que se extiende a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el secuestro.

La Defensoría también alertó sobre el “posible reclutamiento forzado y la instrumentalización para actividades ilegales de la población vulnerable, en especial la niñez y la juventud”.

Un crimen con posible sello del narcotráfico

Fuentes judiciales consultadas por la revista Semana sugirieron una posible conexión de este triple homicidio con el narcotráfico local, una hipótesis que no sería ajena a la dinámica criminal que vive actualmente la región. Los asesinatos en La Buitrera, en un entorno que parece ajeno a la violencia, evidenciaron cómo las disputas entre estos grupos armados han permeado incluso los sectores más “acomodados o tranquilos” de la ciudad, dejando claro que nadie está a salvo de la escalada de terror.

Indepaz y las autoridades confirmaron la identidad de las personas asesinadas dentro del vehículo. FOTO: El Colombiano