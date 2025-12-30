Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan al menos dos ilegales abatidos en Andes

En la mañana de este martes, 30 de diciembre, tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron combates con presuntos integrantes del Clan del Golfo, en la vereda San Peruchito, del municipio de Andes, suroeste antioqueño.
De acuerdo con el reporte preliminar, los combates se dieron en medio de operaciones militares que se desarrollaron con el objetivo de proteger a la población civil.
