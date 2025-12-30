x

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan al menos dos ilegales abatidos en Andes

Los combates contra este grupo armado se han incrementado. Según Antioquia Cómo Vamos, el Clan del Golfo ya tiene presencia en 66 de los 125 municipios del departamento. Aquí los detalles.

  Los ilegales habrían fallecido en zona rural del municipio de Andes. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Los ilegales habrían fallecido en zona rural del municipio de Andes. FOTO: Manuel Saldarriaga
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

30 de diciembre de 2025
En la mañana de este martes, 30 de diciembre, tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron combates con presuntos integrantes del Clan del Golfo, en la vereda San Peruchito, del municipio de Andes, suroeste antioqueño.

De acuerdo con el reporte preliminar, los combates se dieron en medio de operaciones militares que se desarrollaron con el objetivo de proteger a la población civil.

Entérese: Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia, dejan un suboficial muerto

El Ejército le confirmó a EL COLOMBIANO que en medio de los enfrentamientos, al menos dos integrantes de esta estructura armada ilegal habrían muerto. Durante los combates también se habría incautado material de guerra del grupo armado.

Le puede interesar: Cinco miembros del Clan del Golfo muertos en Antioquia, ¿primeros resultados de estrategia nacional?

Presencia territorial del Clan del Golfo en Antioquia

El Clan del Golfo, según Antioquia Cómo Vamos, tiene presencia en 66 de los 125 municipios del departamento (53%); mientras que el ELN se encuentra en 33 municipios (26%) y las disidencias de las Farc se consolidaron en 19 localidades (15%).

Esto lleva a que haya activas 11 confrontaciones armadas en el departamento, de acuerdo con la Policía Antioquia, las cuales tienen como fundamento la disputa por el control territorial de corredores de microtráfico, del tráfico de armas y las zonas donde hay minería ilegal.

La estructura que más conflictos abiertos tiene es el Clan del Golfo, que está presente en Nordeste, Norte, Suroeste, Occidente y Oriente, justo las zonas donde están las confrontaciones activas en Antioquia.

