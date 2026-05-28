Registrador Penagos exige a los partidos políticos respetar los resultados electorales: “No puede ser causa de agresiones”

El registrador nacional, Hernán Penagos, le pidió contundentemente a todos los sectores políticos del país que reconozcan y acaten de forma pacífica los datos oficiales que se emitan al cierre de las urnas de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.
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El funcionario enfatizó este jueves 28 de mayo que la totalidad de las organizaciones en competencia han dispuesto de plenas garantías, tanto técnicas como operativas, para el desarrollo de las votaciones, que serán las segundas del año electoral.