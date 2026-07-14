¿De la Espriella puede meter a la cárcel a Rodrigo Londoño alias Timochenko?

Mientras el país se prepara para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha lanzado en los últimos días una batería de anuncios que apuntan en una dirección: introducir cambios en las entidades responsables de ejecutar ese acuerdo y sentar posición sobre esa “paz”. No es la primera vez que habla del tema; lo hizo en campaña también, y con esto estaría cumpliendo una de sus banderas ahora que en pocos días ocupará la Casa de Nariño.
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Los anuncios los hizo bajo el marco de una reforma administrativa. De la Espriella aseguró que la Presidencia se convertirá en “un centro de coordinación ejecutiva”. Según explicó, busca eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar unos 10.000 millones de pesos.
Dijo que una de estas reestructuraciones implica cambiar el Alto Comisionado para la Paz por una Consejería de Seguridad. Su propuesta rompe con una figura que ha acompañado a todos los gobiernos desde mediados de los años noventa, desde Carlos Holmes Trujillo con Ernesto Samper hasta Otty Patiño con Gustavo Petro. Junto con el Comisionado desaparecerían también la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones se repartirían entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.