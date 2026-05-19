Recta final para elecciones: se agota el tiempo para cierres en plaza pública y publicación de encuestas

A solo dos semanas de las elecciones presidenciales en primera vuelta, los candidatos avanzan en el cierre de sus campañas recorriendo distintas regiones del país. Todos tienen plazo hasta este domingo para realizar eventos de cierre en plazas públicas. Al mismo tiempo, las firmas encuestadoras también entran en la recta final y solo podrán publicar sus últimos sondeos hasta esta semana. Las encuestas, hasta el momento, determinan que los tres punteros indiscutibles son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Firmes por Colombia) y Paloma Valencia (Centro Democrático). Por su parte, el candidato señalado del continuismo de este Gobierno aparece en el primer lugar en todas las encuestas. El segundo puesto lo ocupa el abogado Abelardo de la Espriella, conocido como ‘El Tigre’. En tercer lugar se ubica Paloma Valencia, aunque en algunas encuestas cierra con un porcentaje muy cercano al segundo puesto. La senadora, avalada por el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha estado acompañada por él en distintos eventos de campaña a lo largo del territorio nacional.

Tic-tac para la publicación de encuestas

Justamente, si bien los candidatos siguen en la correría para sus cierres de campañas en diferentes ciudades del territorio nacional, otro factor clave previo a estas elecciones en primera vuelta del 31 de mayo son las encuestas. Su protagonismo no pasa desapercibido. Muchas de ellas cambian o determinan el voto a tan solo días de los sufragios. Y la fecha para que se publiquen los últimos resultados cierra este próximo domingo 24 de mayo. En las cuatro más recientes conocidas en los últimos días, sigue de primeras el candidato de la izquierda Cepeda, mientras que el segundo lugar para alcanzar el paso a la segunda vuelta lo disputan Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, en la encuesta de la firma Centro Nacional Consultoría para la Revista Cambio, se mantiene de primero el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 37,2%, pero aunque creció casi cuatro puntos con respecto a la encuesta de marzo, aún está muy lejos de lograr ganar la Presidencia de la República en la primera vuelta; el segundo en esta medición es Abelardo de la Espriella con 20,4%, quien desplazó a Paloma Valencia, que quedó con el 15,6%. En cuanto a los resultados de la última entrega de Atlas Intel para Semana, en el primer puesto se encuentra Iván Cepeda con el 37,6 % de la intención de voto. Luego, de segundo se ubica Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 32,9 %, logrando una ventaja sobre Paloma Valencia, que se posiciona tercera con el 16,7 %. Detrás del grupo de quienes puntúan en la intención de voto, se ubican, por debajo del 5%, Sergio Fajardo, que registra un 4,9 %, y Claudia López, con un 3,5 %. Cabe señalar que GAD3, una de las firmas que participaba activamente en la medición del panorama electoral, decidió retirarse del ejercicio tras la interpretación hecha por la Comisión Técnica sobre la ley de encuestas.

Cierres de la campaña en plaza pública

Los candidatos punteros de estas presidenciales se juegan sus últimas cartas en la plaza pública. Por su parte, el senador Cepeda, quien ya lleva más de 100 “tarimazos” alrededor de todo el territorio nacional, hoy estará en Popayán.