MinIgualdad pide perdón por declaraciones machistas de Petro: “Hemos sido agresivos”

Dentro del Gobierno Petro —que llegó al poder con la promesa de “el cambio es con las mujeres”— hay machismo y patriarcado. Así lo reconocieron las cabezas del Ministerio de la Igualdad este martes durante el lanzamiento oficial del Fondo “No Es Hora De Callar”: una medida de reparación impulsada por esa entidad. Consultado por EL COLOMBIANO sobre los comentarios y declaraciones machistas que ha dado el presidente Gustavo Petro en distintos espacios —en los que llegó a decirles “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas—, el ministro Alfredo Acosta ofreció perdón por esas palabras. Le puede interesar: Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos.

“Hay que pedir perdón, no solo por estas palabras, como hombre y como ministro pido perdón. Hemos sido muy agresivos en la historia, los hombres para que haya paz se deben reconocer”, manifestó.

Así mismo, el funcionario agregó que “yo llevaré la razón al señor presidente para que esto se dé, porque de ahí se empieza, reconociendo nuestros errores, de ahí se empieza en la familia, en la casa y más en esta gran familia y de nuestro Jefe de Estado”. En el mismo sentido, Acosta dijo que “si él da el ejemplo, creo que yo le llevaré la razón porque hace parte también de esa dignificación que debemos hacer a las mujeres” y reiteró su pedido de perdón “como ministro frente a las ofensas y no solo de esas, sino de muchas ofensas que han habido de los hombres, los hombres periodistas, los hombres en la familia, en la casa, eso es un perdón que debemos darlo colectivo para que así haya paz en Colombia porque a veces la paz viene desde acá”.

En la misma vía, en respuesta a una pregunta de EL COLOMBIANO, la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, indicó que “seguramente ha habido algunas formas inadecuadas y formas erradas donde ha habido manifestaciones que reflejan esa cultura machista, pero también es cierto que este gobierno está profundamente comprometido con las mujeres y con la justicia y la equidad de género”. A esto, añadió que “nosotros como gobierno de izquierda debemos reconocer que estamos adentro impregnados de machismo, de patriarcado y que nos queda un camino enorme y muy difícil (por recorrer)”. “Creo que necesitamos de compañeros varones de nuestros procesos que se asuman también como abanderados para despatriarcalizar los procesos de la izquierda colombiana, de las diferentes expresiones de nuestros movimientos sociales y populares que hoy en juntanza conforman este primer gobierno popular”, puntualizó Ospina.