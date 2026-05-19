Partido MIRA anuncia su respaldo a Paloma Valencia para las presidenciales, ¿qué dijo la candidata?

El Partido MIRA anunció oficialmente su respaldo a Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. A través de un comunicado, la colectividad aseguró que su decisión está basada en la defensa de “la familia, las libertades y los principios que fortalecen nuestra democracia”. En el pronunciamiento, el partido también destacó el liderazgo femenino de la candidata y señaló que “hoy Colombia tiene la oportunidad de elegir a su primera mujer presidente”. En el comunicado señalaron que: “Para el Partido MIRA, por experiencia y convicción, la política está incompleta sin la participación de la mujer”. Además, se agregó que, por la trayectoria del partido, “con su militancia activa en el país y el exterior, sumada a su experimentada fuerza de testigos electorales, anuncia que nos adherimos a la campaña de la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial”.

Al finalizar el comunicado oficial, el partido agregó que “el próximo gobierno debe aplicar principios y valores, con respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a las instituciones”. Instaron a votar a los colombianos con “serenidad”. “Superando confrontaciones ideológicas y pensando en un mejor futuro para todos. A los candidatos, los mejores deseos en esta nueva jornada democrática”.

¿Qué dijo Valencia del apoyo del Partido MIRA?

Por su parte, la candidata del Centro Democrático aseguró que este nuevo apoyo lo toma “con profunda alegría en el corazón y en el alma”. Además, señaló que es un partido que “quiere y que admira” y “que representa muchas cosas buenas para Colombia”, afirmó la candidata. Señaló que su “compromiso es que trabajemos juntos, en equipo, para que podamos sacar nuestro país adelante”. Por medio de un video que se compartió en su cuenta de X (antes Twitter), Valencia también hizo referencia a la posibilidad de que Colombia elija por primera vez a una mujer presidenta.