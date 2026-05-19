Partido MIRA anuncia su respaldo a Paloma Valencia para las presidenciales, ¿qué dijo la candidata?

El Partido MIRA anunció oficialmente su respaldo a Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. A través de un comunicado, la colectividad aseguró que su decisión está basada en la defensa de “la familia, las libertades y los principios que fortalecen nuestra democracia”.
En el pronunciamiento, el partido también destacó el liderazgo femenino de la candidata y señaló que “hoy Colombia tiene la oportunidad de elegir a su primera mujer presidente”.
En el comunicado señalaron que: “Para el Partido MIRA, por experiencia y convicción, la política está incompleta sin la participación de la mujer”.
Además, se agregó que, por la trayectoria del partido, “con su militancia activa en el país y el exterior, sumada a su experimentada fuerza de testigos electorales, anuncia que nos adherimos a la campaña de la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial”.