Disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsables del 47,1% de casos de reclutamiento de menores

Los niños son el sujeto de derechos más importante para la Constitución Política de Colombia. No por eso dejan de ocurrir abusos en su contra, más aún en el marco del conflicto armado. El día de las Manos Rojas alza la voz contra uno de los peores flagelos que existen en su contra: el reclutamiento forzoso. Para los 257 casos que documentó la Defensoría del Pueblo en 2025, casi la mitad (47,1%) corresponden a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
La fecha se conmemora desde la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en los conflictos armados, para recordar la urgencia de mantener a los menores por fuera de la guerra y de que el Estado actúe para consolidar respuestas que prevengan el reclutamiento y atiendan integralmente a las víctimas.