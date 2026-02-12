Caso de presunto acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín

Dos jóvenes, de menos de 25 años, en medio de un difícil escenario laboral, encontraron en la solidaridad entre ellas la manera de enfrentar el acoso sexual del que fueron víctimas por parte de un hombre que no solo era socio de la clínica en la que trabajaban, sino que ejercía allí como médico ortopedista. La clínica, por su parte, a juzgar por los hechos, no parece haber respondido de la manera adecuada para darles a las víctimas suficientes garantías de no repetición.
Esta historia se remonta a mediados de agosto de este año, cuando Laura* y Tatiana* decidieron poner en conocimiento de la Clínica de Fracturas de Medellín sendas quejas por presunto acoso sexual contra el médico ortopedista Carlos Mauricio Bahamón Pérez. Sin embargo, una primera respuesta que recibieron de una persona de Gestión Humana, en una conversación informal, las puso ante el primero de varios hechos infortunados.
Cuentan las jóvenes que cuando informaron verbalmente la situación, esa persona les dijo que redactaran la queja por escrito y agregó que no era la primera vez que conocían de algo así en esa institución prestadora de servicios de salud (IPS). “Nos dijo: ‘Él es así, le gusta invadir el espacio personal’”, contaron las dos.
Entre tanto, Bahamón señala que se trata de “una percepción errada” y que no hubo una situación de superioridad jerárquica entre él y las jóvenes.
Laura relata que, a mediados de agosto, el ortopedista la llamó en horario laboral a su oficina. Allí, le preguntó sobre cosas del trabajo, pero luego le preguntó si era casada o soltera y después, le pidió un beso. Ella entró en pánico y su reacción fue intentar huir de ese lugar para ponerse a salvo. Pero el médico, que tenía un alto cargo en la clínica, se le atravesó para impedírselo, la cogió con fuerza del brazo y la coaccionó para que accediera a su acto abusivo. “Estaba parado al lado de la puerta y agarrándome me dijo ‘yo no la estoy obligando a nada, aquí no va a pasar nada que los dos no queramos’, así que le di un pico así como de lado y a la carrera. Me soltó y salí casi corriendo”, recuerda.