Aumentan contratos ‘exprés’, pero 2.500 contratistas del Estado no tienen pago desde diciembre

Apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, nuevas alertas sacuden al Estado: mientras se denuncian contrataciones ‘exprés’ en varias entidades, este jueves salió a la luz otra alarma, esta vez por retrasos en el pago de honorarios a miles de contratistas en distintas dependencias manejadas por el Gobierno Nacional.
A través de un video que publicó la senadora Angélica Lozano, se alertó sobre retrasos en el pago a más de 2.500 contratistas vinculados a distintas entidades del Estado, quienes no han recibido los recursos correspondientes desde diciembre.
La denuncia involucra al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ciencia y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).
Según el documento radicado por la congresista, las respuestas oficiales admiten las demoras y las atribuyen a limitaciones en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo se habría señalado que la situación obedece a dificultades de caja que han impedido efectuar los giros oportunamente.