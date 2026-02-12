¿Por qué Chicho Arango aún no está listo para debutar con Nacional?

La pregunta que hoy ronda en la mente de muchos hinchas de Atlético Nacional es clara: si toda la documentación está en regla, ¿por qué todavía no se ha dado el esperado debut de Cristian “Chicho” Arango? La respuesta no pasa por trámites administrativos ni inconvenientes contractuales, sino por una decisión estrictamente deportiva.
El cuerpo técnico verdolaga ha optado por no apresurar el estreno del delantero hasta que alcance el ritmo competitivo y físico que exige el fútbol profesional. Y es que Arango disputó su último partido oficial el pasado 19 de octubre de 2025, cuando aún vestía la camiseta del San José Earthquakes en la MLS, en un compromiso frente al Austin FC. Desde entonces han transcurrido casi cuatro meses.