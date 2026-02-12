¿Por qué Chicho Arango aún no está listo para debutar con Nacional?

La pregunta que hoy ronda en la mente de muchos hinchas de Atlético Nacional es clara: si toda la documentación está en regla, ¿por qué todavía no se ha dado el esperado debut de Cristian “Chicho” Arango? La respuesta no pasa por trámites administrativos ni inconvenientes contractuales, sino por una decisión estrictamente deportiva. El cuerpo técnico verdolaga ha optado por no apresurar el estreno del delantero hasta que alcance el ritmo competitivo y físico que exige el fútbol profesional. Y es que Arango disputó su último partido oficial el pasado 19 de octubre de 2025, cuando aún vestía la camiseta del San José Earthquakes en la MLS, en un compromiso frente al Austin FC. Desde entonces han transcurrido casi cuatro meses.

Aunque el atacante mantuvo un plan de entrenamiento individual durante ese tiempo, en el fútbol de alto rendimiento no es lo mismo trabajar por cuenta propia que hacerlo bajo la dinámica grupal, con la intensidad y las exigencias propias de la competencia. La puesta a punto requiere no solo acondicionamiento físico, sino también adaptación al ritmo real de juego. A esto se suma otro factor clave: el proceso de acoplamiento al equipo. Chicho no solo debe alcanzar su mejor versión física, sino también adaptarse a sus nuevos compañeros y a la idea de juego que propone el entrenador. Entender los movimientos, sincronizarse en ataque y ganar química dentro del campo son aspectos que no se improvisan.

En las prácticas, el delantero ha mostrado una disposición absoluta. Se le ha visto comprometido, enfocado y trabajando con intensidad para acelerar su puesta a punto. El progreso es evidente, aunque desde el cuerpo técnico mantienen la prudencia. La prioridad es evitar riesgos innecesarios y asegurar que cuando Arango salte al terreno de juego lo haga en plenitud.