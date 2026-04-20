Petro está entre los presidentes con menor imagen positiva de Latinoamérica, según encuesta

Los latinoamericanos fueron consultados sobre la percepción de sus mandatarios, permitiendo esto elaborar un ranking con los presidentes de mayor y menor popularidad en la región. Una de las gestiones sondeadas fue la de Gustavo Petro.

La encuesta la hizo la consultora CB Global Data, que mensualmente realiza estudios del clima social y proyecciones sobre las elecciones en los diferentes países de Latinoamérica.

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Para el mes de abril, la consultora evaluó la percepción sobre 18 presidentes de la región entre los que están 10 de Suramérica y algunos de Centroamérica más la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el ranking de presidentes latinoamericanos para abril de 2026, el presidente con la mayor imagen positiva es Nayib Bukele, de El Salvador, con una popularidad de, 70,1 % sobre apenas un 26,3 % de imagen negativa.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum es la segunda presidenta más popular de la región con una imagen positiva del 69,8 % y una negativa del 26,8 %. El podio lo completa Rodrigo Chaves con un 59,5 % de imagen favorable.

Luis Abinader, de República Dominicana ocupa el cuarto lugar con un 57,3 % de imagen positiva, seguido de Rodrigo Paz con un 52,9 % y, en el sexto lugar del ranking está Daniel Ortega de Nicaragua con un 51,8 % de popularidad.