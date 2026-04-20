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Petro está entre los presidentes con menor imagen positiva de Latinoamérica, según encuesta

El sondeo consultó sobre 18 de los mandatarios de la región a quienes se les midió cómo la ciudadanía percibe sus respectivas gestiones.

  • La encuesta de CB Global Data midió a presidentes como Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Fotos: Colprensa, CB Global Data y Getty Images
    La encuesta de CB Global Data midió a presidentes como Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Fotos: Colprensa, CB Global Data y Getty Images
  • Este es el ranking de popularidad de presidentes en Latinoamérica. Foto: CB Global Data
    Este es el ranking de popularidad de presidentes en Latinoamérica. Foto: CB Global Data
  • Así le fue a la imagen de Gustavo Petro en abril 206. Foto: CB Global Data
    Así le fue a la imagen de Gustavo Petro en abril 206. Foto: CB Global Data
  • Ficha técnica de la encuesta realizada en 18 países. Foto: CB Global Data
    Ficha técnica de la encuesta realizada en 18 países. Foto: CB Global Data
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Los latinoamericanos fueron consultados sobre la percepción de sus mandatarios, permitiendo esto elaborar un ranking con los presidentes de mayor y menor popularidad en la región. Una de las gestiones sondeadas fue la de Gustavo Petro.

La encuesta la hizo la consultora CB Global Data, que mensualmente realiza estudios del clima social y proyecciones sobre las elecciones en los diferentes países de Latinoamérica.

Lea también: Petro, Bukele y Milei, ¿se rajaron o pasaron el examen en encuesta Gallup de presidentes latinoamericanos?

Para el mes de abril, la consultora evaluó la percepción sobre 18 presidentes de la región entre los que están 10 de Suramérica y algunos de Centroamérica más la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el ranking de presidentes latinoamericanos para abril de 2026, el presidente con la mayor imagen positiva es Nayib Bukele, de El Salvador, con una popularidad de, 70,1 % sobre apenas un 26,3 % de imagen negativa.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum es la segunda presidenta más popular de la región con una imagen positiva del 69,8 % y una negativa del 26,8 %. El podio lo completa Rodrigo Chaves con un 59,5 % de imagen favorable.

Luis Abinader, de República Dominicana ocupa el cuarto lugar con un 57,3 % de imagen positiva, seguido de Rodrigo Paz con un 52,9 % y, en el sexto lugar del ranking está Daniel Ortega de Nicaragua con un 51,8 % de popularidad.

El top 10 de los mandatarios latinoamericanos con mayor imagen positiva lo completan Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 48,4 %, seguido del recién posesionado José Antonio Kast con un 45,1 %. Santiago Peña de Paraguay marcó una favorabilidad del 43, 2 % y Yamandú Orsi de Uruguay registró un 41,7 % de imagen positiva.

Este es el ranking de popularidad de presidentes en Latinoamérica. Foto: CB Global Data
Este es el ranking de popularidad de presidentes en Latinoamérica. Foto: CB Global Data

¿Cómo le fue a Gustavo Petro en comparación con otros presidentes de Latinoamérica?

En el ranking de favorabilidad, el presidente Gustavo Petro se ubicó cómo el séptimo líder más impopular de la región, marcando apenas un 38,2 % de imagen positiva, representando una reducción a la última medición hecha en el mes de marzo que fue del 39,7 %.

Desglosando el escenario del mandatario colombiano, un 21,5 % de los encuestados calificaron la gestión del presidente como buena y un 16,7 % como muy buena. Asimismo, el 32,5 % tiene una imagen muy mala de Petro y el 25 % apenas mala.

Así le fue a la imagen de Gustavo Petro en abril 206. Foto: CB Global Data
Así le fue a la imagen de Gustavo Petro en abril 206. Foto: CB Global Data

El presidente colombiano superó en el ranking a Bernardo Arévalo, de Guatemala, y a dos de sus más grandes contradictores en la región: Javier Milei, de Argentina, y Daniel Noboa, de Ecuador. José Raúl Mulino de Panamá, Delcy Rodríguez de Venezuela y José Balcázar de Perú fueron señalados como los mandatarios con menor imagen positiva.

La encuesta fue realizada en 18 países de Latinoamérica y por territorio hubo una muestra de 2.000 a 2.700 personas mayores de 18 años de diferentes estratos socioeconómicos. Su margen de error puede estar entre 1,9 % al 2,2 % y su nivel de confianza es del 95 %.

Ficha técnica de la encuesta realizada en 18 países. Foto: CB Global Data
Ficha técnica de la encuesta realizada en 18 países. Foto: CB Global Data

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