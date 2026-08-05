En video | Hombre golpeó a su abuela con un ventilador por no darle plata en Medellín; Alcaldía ya está tomando acciones

Una adulta mayor fue agredida por su nieto porque se habría negado a darle plata, en un hecho de violencia que quedó registrado en un video que fue difundido en las redes sociales, en un hecho ocurrido en un callejón de Medellín. Las autoridades ya están tras la búsqueda del responsable de la agresión.
En el video se puede escuchar cómo el hombre le dice, en un tono exaltado: “A ver los 400.000 pesos que tenés, a ver los hijos de puta 400.000 pesos”. Ante la negativa de la mujer de entregarle este dinero, el hombre le propina un golpe con un ventilador que encontró a pocos metros de la agresión.