Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

En video | Hombre golpeó a su abuela con un ventilador por no darle plata en Medellín; Alcaldía ya está tomando acciones

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, anunció investigaciones para dar con el paradero del agresor de esta adulta mayor en un callejón de la ciudad.

  • En un video difundido por redes sociales se conoció como un joven maltrata a una adulta mayor con un ventilador por no darle dinero en un callejón de Medellín. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    En un video difundido por redes sociales se conoció como un joven maltrata a una adulta mayor con un ventilador por no darle dinero en un callejón de Medellín. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Una adulta mayor fue agredida por su nieto porque se habría negado a darle plata, en un hecho de violencia que quedó registrado en un video que fue difundido en las redes sociales, en un hecho ocurrido en un callejón de Medellín. Las autoridades ya están tras la búsqueda del responsable de la agresión.

En el video se puede escuchar cómo el hombre le dice, en un tono exaltado: “A ver los 400.000 pesos que tenés, a ver los hijos de puta 400.000 pesos”. Ante la negativa de la mujer de entregarle este dinero, el hombre le propina un golpe con un ventilador que encontró a pocos metros de la agresión.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó sobre este caso: “¿Cómo puede alguien golpear a quien debería cuidar y proteger? Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”.

Entérese: Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín

Posteriormente, el hombre se retira del lugar con el ventilador en la mano y, al parecer, sin el dinero que estaba buscando quitarle a su abuela, de acuerdo con lo registrado en el video, del cual aún no se conoce el punto exacto donde ocurrieron los hechos.

El secretario Villa pidió a la comunidad que suministre más información sobre estos hechos para iniciar un proceso de intervención integral con esta adulta mayor, al tiempo que se buscará al responsable de esta agresión.

“Hemos pedido a las autoridades y nuestros equipos que verifiquen qué pasó, ubiquen a la abuelita y le brinden toda la atención que necesite. Haremos todo lo que corresponda para que este hombre responda por lo que hizo. Si alguien sabe quién es o tiene información que nos ayude a ubicar a la abuelita y al tipo, escríbame”, expresó.

Le puede interesar: En aparente ataque de celos asesinaron a un suboficial del Ejército en una casa de Robledo, Medellín

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han reportado 7.371 casos de violencia intrafamiliar en Medellín, seis casos más que el año pasado. De las víctimas de estos hechos, 442 son personas mayores de 67 años.

Las comunas con más casos son la 8 (Villa Hermosa) con 649, la 7 (Robledo) con 564 y la 3 (Manrique) con 540. Las mujeres son las mayores víctimas de estos casos, con 4.971 ataques dentro de los hechos de violencia intrafamiliar.

En caso de cualquier situación de violencia, las autoridades tienen activa la Línea 123 Mujer, en la cual se pueden reportar estos casos para brindar atención y acompañamiento integral a las personas afectadas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué pasó con la adulta mayor agredida en Medellín por negarse a entregar dinero?
Una adulta mayor fue agredida, presuntamente por su nieto, luego de que se negara a darle 400.000 pesos. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa cómo el hombre la amenaza y posteriormente la golpea con un ventilador antes de retirarse del lugar.
2. ¿Qué le exigía el hombre a la adulta mayor antes de golpearla?
Según el video, el agresor le reclamaba 400.000 pesos a la mujer. Al no recibir el dinero, tomó un ventilador que estaba cerca y la golpeó, en un aparente caso de violencia intrafamiliar.
3. ¿Las autoridades ya identificaron o capturaron al presunto agresor?
No. La información disponible indica que las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable, pero hasta el momento de la publicación no se había informado sobre su captura ni sobre su plena identificación.

Temas recomendados

Orden público
Secretaría de Seguridad
Violencia
Violencia contra la mujer
seguridad
violencia de género
Violencia intrafamiliar
Violencia contra mujeres
Secretaría de Seguridad de Medellín
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos