El equipo de 100 millones de euros que formó Atlético Nacional

Según un estudio de Transfermarkt, Atlético Nacional no solo es el club más ganador del fútbol colombiano, sino también la principal vitrina para exportar talento al fútbol internacional. La posible venta de Juan Manuel Rengifo vuelve a poner en evidencia esa realidad. Con apenas 21 años y sin haber vestido otra camiseta como profesional, el volante creativo ya figura entre los futbolistas de mayor valor de mercado que han pasado por la institución verdolaga.
De concretarse su transferencia en este mercado de fichajes, Rengifo seguiría el camino de varios jugadores que utilizaron a Nacional como trampolín hacia las principales ligas del mundo. Hoy, el mediocampista comparte espacio con figuras consolidadas de la Selección Colombia como Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, además de otros talentos que continúan creciendo en el exterior, como Kevin Viveros y Kevin Mier.