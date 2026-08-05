El equipo de 100 millones de euros que formó Atlético Nacional

De concretarse su transferencia en este mercado de fichajes, Rengifo seguiría el camino de varios jugadores que utilizaron a Nacional como trampolín hacia las principales ligas del mundo. Hoy, el mediocampista comparte espacio con figuras consolidadas de la Selección Colombia como Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, además de otros talentos que continúan creciendo en el exterior, como Kevin Viveros y Kevin Mier.

Según un estudio de Transfermarkt, Atlético Nacional no solo es el club más ganador del fútbol colombiano, sino también la principal vitrina para exportar talento al fútbol internacional. La posible venta de Juan Manuel Rengifo vuelve a poner en evidencia esa realidad. Con apenas 21 años y sin haber vestido otra camiseta como profesional, el volante creativo ya figura entre los futbolistas de mayor valor de mercado que han pasado por la institución verdolaga.

Un equipo que vale casi 100 millones de euros

El once ideal conformado por los jugadores más valiosos que han pasado por Atlético Nacional alcanza un valor de mercado de 99,3 millones de euros, una cifra que confirma el enorme poder del club para formar y potenciar futbolistas.

De ese equipo, siete de los once jugadores son canteranos, mientras que los otros cuatro llegaron al club y aumentaron considerablemente su cotización antes de ser transferidos al exterior.

La política deportiva del conjunto antioqueño ha demostrado que no solo produce talento desde sus divisiones menores, sino que también sabe revalorizar futbolistas provenientes de otros equipos, convirtiéndolos en importantes negocios deportivos y económicos.

La defensa, el mayor activo de Nacional

La línea defensiva concentra los jugadores de mayor valor de este once. El líder es Daniel Muñoz, hoy figura del Crystal Palace, con una cotización de 22 millones de euros. Aunque no surgió de las divisiones menores de Nacional, fue en el cuadro verdolaga donde terminó de consolidarse antes de dar el salto a Europa y convertirse en habitual convocado de la Selección Colombia.

Detrás aparecen dos canteranos de gran proyección: Dávinson Sánchez, con un valor de 16 millones de euros, y Yerson Mosquera, defensor del Wolverhampton tasado en 12 millones.

Completa la zaga Juan David Cabal, hoy jugador de la Juventus, con un valor cercano a los 7 millones de euros.

En el arco aparece Kevin Mier, guardameta de Cruz Azul, cuyo valor alcanza los 6 millones de euros, cifra que lo convirtió en el arquero colombiano más caro de la historia.

Rengifo lidera el mediocampo

En la mitad de la cancha sobresale el nombre de Juan Manuel Rengifo, actualmente el jugador más valioso de la Liga BetPlay, con una cotización de 5 millones de euros.

El volante comparte el mediocampo con Jhon Solís, otro producto de las divisiones menores de Nacional, y con Nelson Deossa, quien coincidió con ambos durante el primer semestre de 2023.

El caso de Deossa resulta particular. Aunque estuvo únicamente a préstamo en Nacional y posteriormente regresó al Atlético Huila para ser vendido al Pachuca, su paso por el conjunto antioqueño fue determinante para abrirle las puertas del fútbol internacional. Hoy, tras llegar al Real Betis, su valor de mercado alcanza los 9 millones de euros.

Un ataque de lujo

En la zona ofensiva, el jugador de mayor valor es Kevin Viveros, actualmente en Athletico Paranaense, con una cotización de 10 millones de euros.

El delantero llegó inicialmente cedido a Nacional, el club decidió comprar sus derechos deportivos y posteriormente concretó una venta cercana al doble de la inversión realizada, convirtiéndolo en otro exitoso negocio para la institución.

Una historia similar vivió Marino Hinestroza, quien también incrementó notablemente su valor tras vestir la camiseta verdolaga.

El único atacante formado en la cantera que integra este once es Brahian Palacios, hoy jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Después de su paso por Atlético Mineiro y su posterior transferencia, el extremo alcanzó un valor de 3 millones de euros, el segundo más bajo de este equipo plagado de figuras.