Abelardo de la Espriella revela plan contra la delincuencia: brigadas especiales llegarán a nueve ciudades; detalles

La seguridad fue el eje del encuentro que sostuvo este martes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con los alcaldes de las principales ciudades del país en Barranquilla. Al término de la reunión, los mandatarios locales expresaron su respaldo a la estrategia del nuevo Gobierno, que contempla la creación de bloques especializados para enfrentar la delincuencia urbana y una mayor coordinación entre la Nación y las administraciones locales. En contexto: De la Espriella reiteró idea de bloques de seguridad urbana en reunión con alcaldes: “Recuperaremos el orden” La principal iniciativa será la puesta en marcha de los ‘bloques de seguridad urbana’, grupos integrados por policías de distintas especialidades que estarán dedicados exclusivamente a combatir la extorsión, el hurto, el homicidio y las organizaciones criminales. Se trata de integrantes activos de la Policía y no de civiles, como se había rumorado en un inicio. Y, a diferencia de lo dicho en campaña, el presidente electo no habría hablado de militarizar las ciudades, pues en estos grupos solo estarían policías.

¿Dónde se empezarán a formar los ‘bloques de seguridad urbana’?

La estrategia comenzará en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Soacha y otra ciudad que será definida por el Gobierno, consideradas prioritarias por los niveles de criminalidad y los desafíos en materia de seguridad.

Durante la reunión, De la Espriella insistió en que la seguridad de las ciudades debe estar articulada con la seguridad rural y reiteró que el Gobierno buscará liderar directamente la política pública desde la Casa de Nariño, en coordinación con los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía. Uno de los primeros pedidos planteados por los alcaldes fue la creación de una fuerza especializada para enfrentar la extorsión, el hurto y las estructuras criminales, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas de las ciudades.

Al finalizar la cumbre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el presidente electo reconoció la necesidad de implementar herramientas innovadoras para combatir el crimen urbano. ”Necesitamos la voluntad política para enfrentar los retos en seguridad”, afirmó. Galán explicó que una de las primeras medidas sería la conformación de grupos especiales de coordinación. Bogotá contaría con cerca de 400 uniformados especializados, mientras que Cartagena tendría alrededor de 200.

El alcalde de Bogotá también señaló en Blu Radio que el nuevo Gobierno estudia una legislación especial para fortalecer la lucha contra la criminalidad y evalúa qué cambios podrían adoptarse sin necesidad de tramitar una reforma en el Congreso. Entre los temas analizados figura la adopción de mecanismos para reducir la reincidencia delictiva. Otro de los consensos alcanzados fue la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas para cada ciudad, de acuerdo con sus problemáticas específicas, y consolidar un modelo permanente de coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales. Los mandatarios coincidieron en que la lucha contra la delincuencia debe dejar de recaer exclusivamente sobre las autoridades territoriales y contar con una conducción directa del Ejecutivo, mientras las alcaldías aportarán recursos logísticos, coordinación institucional y apoyo para la puesta en marcha de las nuevas brigadas de seguridad. Siga leyendo: ¿Por qué el Gobierno Petro se afanó en comprar cuatro aeronaves militares por $1.5 billones antes de dejar el poder? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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