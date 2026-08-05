Papa León XIV anuncia gira por América Latina: cuándo será y qué ciudades visitará

El papa León XIV regresará en noviembre a América Latina, donde pasó décadas como misionero, con una esperada visita a Uruguay, Argentina y Perú.
El Vaticano confirmó este miércoles una gira latinoamericana de la que se venía hablando desde hace meses.
En un comunicado escueto, cita diez ciudades que visitará en tan solo 12 días, del 6 al 17 de noviembre, pero sin entrar en detalles.
“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, comunica sobre el viaje que hace por “invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas” de los países y que despierta grandes expectativas.