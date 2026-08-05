Empresas de servicios públicos alertan de cinco riesgos del nuevo marco tarifario de aseo

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) encendió las alarmas frente al nuevo marco tarifario del servicio de aseo para los grandes prestadores del país. El gremio se refiere a la Resolución CRA 1040 de 2026, mediante la cual el Gobierno Nacional formalizó un nuevo marco tarifario para las empresas prestadoras del servicio público de aseo y que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. Andesco alega que, aunque la regulación busca reducir las tarifas para los usuarios, el gremio sostiene que esa disminución no responde a mayores eficiencias, sino a un menor reconocimiento de los costos reales de operación, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sector.

Consulte: Colombia tiene menos de 4 meses para evitar una crisis energética: Andesco Estos son los cinco principales cuestionamientos que plantea Andesco sobre la nueva metodología tarifaria.

1. ¿Podría desfinanciar la prestación del servicio?

El principal reparo del gremio es que la nueva metodología reduce el reconocimiento económico de actividades esenciales como el barrido, la limpieza urbana, la recolección, el transporte y la disposición final de residuos. Según Andesco, esto compromete la suficiencia financiera de las empresas y podría derivar en una crisis de basuras en las ciudades, que terminaría siendo más costosa para los ciudadanos.

2. ¿Las tarifas fueron calculadas con criterios técnicos insuficientes?

Andesco asegura que los cálculos utilizados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) parten de rendimientos operativos que considera irreales y de costos subestimados. En su concepto, las tarifas resultantes no permiten recuperar gastos asociados a salarios, equipos especializados, inversiones, ni al cumplimiento de las obligaciones ambientales y laborales. Además, afirma que la regulación se aprobó sin un análisis de impacto normativo, pese a que tendrá una vigencia de diez años.

3. ¿El proceso regulatorio tuvo fallas?

El gremio sostiene que el proceso de expedición fue insuficiente, apresurado e irregular. Señala que la CRA no publicó todos los documentos técnicos, modelos de cálculo y bases de datos que sustentan la metodología, lo que limitó una discusión informada. También cuestiona que, tras finalizar la participación ciudadana, se incorporaran cambios sustanciales —como el nuevo Costo de Comercialización (CCS) y modificaciones en el reconocimiento de algunos costos— sin abrir una nueva consulta.

4. ¿La regulación genera incentivos contrarios al servicio?

Otro de los cuestionamientos es el mayor reconocimiento tarifario que recibe la actividad de aprovechamiento frente a la recolección de residuos. Andesco recuerda que la Ley 142 de 1994 establece que la recolección es la actividad principal del servicio de aseo y advierte que privilegiar las actividades complementarias altera esa jerarquía. Incluso asegura que el esquema podría generar el efecto de que “entre más separe el usuario, más pagará”, lo que considera contrario a los objetivos de la política de Basura Cero.

5. ¿Qué consecuencias podría tener para municipios y ciudadanos?

Según Andesco, si las tarifas no reflejan los costos reales del servicio, las empresas podrían verse obligadas a reducir la cobertura de actividades como el barrido y la limpieza urbana. En ese escenario, la responsabilidad recaería nuevamente sobre los alcaldes y las finanzas de los municipios. El gremio advierte que esto representaría un retroceso hacia modelos que el país vivió hace tres décadas, con servicios de menor calidad y menor sostenibilidad. Ante este panorama, Andesco pidió a la CRA revisar integralmente el nuevo marco tarifario, corregir los parámetros que considera carentes de sustento técnico, publicar los modelos utilizados para calcular los costos de referencia y abrir un nuevo proceso de participación con los actores del sector. El gremio reiteró que una regulación técnicamente sólida protege a los usuarios y fortalece la prestación de los servicios públicos. Le puede gustar: Camilo Sánchez es ratificado en Andesco y completará una década al frente del gremio de servicios públicos

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