Empresas de servicios públicos alertan de cinco riesgos del nuevo marco tarifario de aseo

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) encendió las alarmas frente al nuevo marco tarifario del servicio de aseo para los grandes prestadores del país.
El gremio se refiere a la Resolución CRA 1040 de 2026, mediante la cual el Gobierno Nacional formalizó un nuevo marco tarifario para las empresas prestadoras del servicio público de aseo y que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos.
Andesco alega que, aunque la regulación busca reducir las tarifas para los usuarios, el gremio sostiene que esa disminución no responde a mayores eficiencias, sino a un menor reconocimiento de los costos reales de operación, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sector.