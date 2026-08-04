Perseidas, un eclipse y más fenómenos astronómicos de agosto visibles desde Colombia

Este mes llega con varios eventos astronómicos que se podrán ver en Colombia, dos de los cuales serán visibles sin necesidad de telescopio: la lluvia de meteoros perseidas en la noche del 12 al 13 de agosto, y un eclipse lunar parcial el 27 de agosto que cubrirá el 96% de la Luna y la teñirá de tonos rojizos. Ambos fenómenos, confirmados por la NASA y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, INAOE, son observables desde todo el territorio colombiano con cielo despejado.

Lluvia de perseidas

Las perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle en su órbita. Al entrar en la atmósfera, esas partículas se incineran y generan los destellos que se conocen popularmente como estrellas fugaces. El pico de actividad ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, coincidiendo con la Luna nueva, una condición que reducirá la iluminación del cielo y facilitará la observación de los destellos. Desde Colombia, la observación puede dar inicio a las 10:00 p. m., aunque el periodo de máxima visibilidad se sitúa entre la medianoche y el amanecer. Hay un matiz importante que conviene conocer antes de salir: desde Colombia se ven menos meteoros que desde Europa o Estados Unidos porque el punto del que salen los meteoros no alcanza a subir tanto en el cielo al estar cerca del ecuador. Las cifras que circulan en previsiones oficiales, de 100 o 150 meteoros por hora, corresponden a condiciones ideales en latitudes del hemisferio norte. Desde latitudes tropicales, la tasa será menor, aunque el espectáculo sigue valiendo la pena en una noche sin Luna. Para verlas, basta alejarse de las luces de la ciudad, dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos y mirar hacia el noreste.

Eclipse lunar

El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto cubrirá cerca del 96% de la superficie visible de la Luna, adquiriendo tonalidades cobrizas y rojizas, lo que lo hará parecer muy similar a la llamada Luna de sangre. Técnicamente es un eclipse parcial, pero su magnitud lo convierte en uno de los eventos más llamativos del año. En Colombia, la fase penumbral comenzará a las 8:23 p. m. del 27 de agosto. La fase parcial, donde la sombra más densa de la Tierra cubre el satélite, dará inicio a las 9:33 p. m. El punto máximo del eclipse se alcanzará a las 11:12 p. m., cuando aproximadamente el 93% del disco lunar quede sumergido en la umbra terrestre. La fase parcial se extenderá hasta las 12:51 a. m. del 28 de agosto. No se requiere equipo especial para observarlo.

El resto del mes

El calendario incluye además varios fenómenos visibles desde cualquier punto con cielo despejado. Este viernes 7 de agosto, la Luna se acercará al cúmulo estelar de las Pléyades, y el 8, será visible el cúmulo globular M 15 en la constelación de Pegaso. Lea también: Descubren la primera exoluna, un objeto gigante que desafía a la astronomía moderna Luego, el día 15, Júpiter y Mercurio se mostrarán en conjunción en el firmamento nocturno. El 21, la Luna se aproximará a Antares, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Escorpión. Para terminar, el 28, la Luna llena iluminará el cielo nocturno un día después del eclipse, y el 31 la Luna y Saturno aparecerán alineados visualmente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: