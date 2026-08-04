Perseidas, un eclipse y más fenómenos astronómicos de agosto visibles desde Colombia

Este mes llega con varios eventos astronómicos que se podrán ver en Colombia, dos de los cuales serán visibles sin necesidad de telescopio: la lluvia de meteoros perseidas en la noche del 12 al 13 de agosto, y un eclipse lunar parcial el 27 de agosto que cubrirá el 96% de la Luna y la teñirá de tonos rojizos.
Ambos fenómenos, confirmados por la NASA y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, INAOE, son observables desde todo el territorio colombiano con cielo despejado.