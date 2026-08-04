Ariana Grande y su cambio físico: las declaraciones de la cantante sobre su cuerpo tras el revuelo por Petal

Desde hace varios días, Ariana Grande es tendencia en redes sociales. El motivo no es únicamente el lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio, sino también las imágenes del videoclip del sencillo principal, donde varios seguidores aseguraron sentirse preocupados por su aspecto físico.
En algunas escenas del video, los planos dejan ver con claridad los huesos de su pecho, hombros, espalda y brazos, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X, TikTok e Instagram. Muchos usuarios expresaron inquietud por la apariencia de la cantante, mientras otros recordaron que Ariana siempre ha sido una persona de contextura delgada y pidieron evitar cualquier tipo de especulación sobre su salud.