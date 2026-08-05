La verdadera razón por la que Rengifo no jugó con Nacional: ¿está cerca su salida?

La ausencia de Juan Manuel Rengifo en el debut de Atlético Nacional en la Liga BetPlay-II frente a Jaguares no pasó desapercibida. Mientras Edwin Cardona se encargó de conducir el juego ofensivo del equipo y dejó una buena impresión, buena parte de la hinchada se preguntó por qué el joven volante, considerado por muchos como la mayor promesa del club, ni siquiera tuvo minutos.

La respuesta parece estar lejos de lo futbolístico y mucho más cerca del mercado de fichajes.

La negociación que mantiene en expectativa a Nacional

Todo indica que Rengifo está muy cerca de concretar su salida hacia un club del exterior, situación que habría llevado al cuerpo técnico a no arriesgar al jugador mientras avanzan las conversaciones.

El propio entrenador Lucas González dejó abierta esa posibilidad durante una entrevista con Gente, Pasión y Fútbol, en la que reconoció que la salida del mediocampista es una opción real y explicó que, pensando en ese escenario, el equipo necesita reforzar esa zona del campo con un futbolista que no solo tenga capacidad para generar juego, sino que también ayude a controlar las transiciones defensivas y evite los contragolpes cuando Nacional pierda el balón.

Las declaraciones del técnico alimentaron aún más las versiones sobre una transferencia que podría concretarse antes del cierre del mercado internacional.

El futuro de Juan Manuel Rengifo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Aunque varios mercados europeos ya entran en su recta final, todavía hay ligas que mantienen abierta su ventana de fichajes y podrían convertirse en el destino del volante verdolaga. La MLS de Estados Unidos recibirá incorporaciones hasta el 2 de septiembre; la Bundesliga de Alemania cerrará su mercado el 31 de agosto, mientras que la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia lo harán el 1 de septiembre. Si antes de esas fechas aparece una oferta que satisfaga las pretensiones de Atlético Nacional, el juvenil dará el salto al exterior; de lo contrario, permanecerá en el equipo antioqueño durante este semestre.

Si antes de esas fechas aparece una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club, el volante dejaría Medellín. De lo contrario, permanecería en Nacional durante el segundo semestre.

Nacional no piensa regalar a su máxima joya

En la dirigencia verdolaga existe un consenso absoluto sobre el enorme potencial de Juan Manuel Rengifo. Aunque el club habría fijado una base mínima de negociación cercana a los cinco millones de dólares, internamente consideran que esa cifra solo serviría como punto de partida.

La expectativa es cerrar una transferencia que oscile entre los 12 y los 15 millones de dólares, un monto que rompería los registros habituales del fútbol colombiano y convertiría al volante en una de las ventas más importantes en la historia de Atlético Nacional.

Además, el club no tiene intención de desprenderse de la totalidad de sus derechos deportivos. La estrategia es conservar aproximadamente el 20 % de una futura venta para beneficiarse de una eventual revalorización del jugador en Europa, donde consideran que su proyección deportiva y económica podría dispararse en los próximos años.

La decisión llegará pronto

Por ahora, Nacional mantiene la misma postura que ha expresado públicamente: Rengifo solo saldrá si llega una oferta acorde con su valor y con el proyecto deportivo que representa para la institución.

Mientras tanto, su ausencia en el debut liguero parece ser un mensaje claro de que las negociaciones están en marcha. Las próximas semanas serán decisivas para definir si el mediocampista continúa vistiendo la camiseta verdolaga o si da el salto al fútbol internacional, en una operación que podría marcar un antes y un después para las finanzas del club.

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