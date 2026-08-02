Zuluaga, Castro y Laverde: los 3 más sonados para la Contraloría

El próximo 12 de agosto el Congreso votará por quién asumirá la máxima entidad que pone la lupa sobre los recursos públicos del país. El Legislativo en pleno (Cámara y Senado) hará la elección secreta de Contralor ese día a las 2:00 p. m.
Justamente hace unos días el Consejo de Estado negó la iniciativa que buscaba frenar el concurso.
Con ese obstáculo despejado, la elección sigue su curso, mientras en el Congreso avanzaron las comparecencias públicas de los candidatos, las reuniones de bancadas y los cálculos para definir quién tiene los votos suficientes para lograr la mayoría entre los 286 congresistas.
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