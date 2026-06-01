Más allá de la sequía: Procuraduría advierte impacto del fenómeno de El Niño en la comida, luz y agua del país

La Procuraduría General de la Nacion pidió este lunes 1 de junio a las autoridades locales, regionales y nacionales en Colombia que adopten medidas puntuales ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño al país. Le puede interesar: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver” La solicitud la hizo en el marco de la mesa de seguimiento al fenómeno de El Niño convocada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, en donde advirtió que el fenómeno de El Niño no puede ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica, y aseguró que los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país.

No es solo escasez de agua; es una amenaza directa a la mesa, la luz y la salud de los ciudadanos. FOTO: Colprensa

“Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales”, señaló la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales. Además señlaron que esta situación genera impactos directos sobre la seguridad alimentaria, debido a las afectaciones en la producción agrícola y pecuaria; la seguridad energética, ante la disminución de niveles en embalses y posibles presiones sobre el sistema eléctrico nacional; y la salud pública, especialmente por el aumento de enfermedades asociadas a altas temperaturas, calidad del aire y dificultades en el acceso al agua potable.

Por último, la entidad hizo un llamado a la articulación frente a los desafíos que representa el fenómeno de El Niño, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables y garantizando respuestas oportunas frente a los posibles impactos ambientales, sociales y económicos. La solicitud del Ministerio Público se sumó a la otra realizada por la Contraloría General de la República, el pasado miércoles 27 de mayo, en la que señalaron que la combinación de sequía, retrasos en proyectos energéticos y deudas del Estado con el sector eléctrico podrían terminar en una crisis estructural en el suministro de energía y agua potable, que podrían sufrir millones de colombianos.