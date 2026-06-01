Fiscalía confirma que 77 personas reportadas como desaparecidas salieron a votar en la primera vuelta presidencial

Fueron cerca de 24 millones los colombianos que votaron en esta primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre quienes ejercieron su derecho al voto, había 77 personas que figuraban como desaparecidas. Estas personas acudieron a los puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver” Por lo tanto, se expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas. Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron investigaciones para judicializar cualquier delito relacionado con la jornada electoral. En ese contexto, capturaron a cinco personas en Popayán, quienes fueron sorprendidas en flagrancia con dinero en efectivo, material publicitario y otros elementos relacionados con posibles irregularidades electorales.

Las cifras más recientes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas revelan que en Colombia hay al menos 136.010 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y otras violencias asociadas. De estos registros, cerca de 81.935 casos han sido validados mediante cruces de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segunda vuelta presidencial en Colombia

Este 21 de junio, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se medirán nuevamente en una segunda vuelta que es en parte un referéndum sobre el mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, que no podía aspirar a la reelección por ley. “Estamos en los puntos radicales”, “que Dios nos ampare”, dijo Gloria Terranova, trabajadora de una finca cafetera de 59 años. El resultado fue una sorpresa respecto a las encuestas, que colocaban en segundo lugar a De la Espriella, un outsider de 47 años sin experiencia política, cantante aficionado y admirador de Donald Trump.