Cepeda se queja porque Abelardo usó la camiseta de la Selección, pero Petro hizo lo mismo en 2022; la Federación contestó

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) tiene políticas claras de funcionamiento y, por ello, ningún gobierno puede intervenir en las decisiones que la entidad rectora del fútbol mundial toma. La Federación Colombiana de Fútbol hace parte de la FIFA y, por ello, no se involucra en temas ni políticos, ni religiosos, ni gubernamentales. Ahora, con el tema de las elecciones en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella decidió salir a votar con su familia, todos vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y, por ello, el otro candidato a la presidencia, Iván Cepeda, salió a pedir explicaciones a la Federación para que se pronunciara al respecto. Entérese: Así va el tire y afloje entre Cepeda y Abelardo por el debate: ambos ponen condiciones y una fecha sobre la mesa Lo que olvida Cepeda es que en 2022, cuando su jefe político, Gustavo Petro, estaba en campaña, usó la misma estrategia y vestía la camiseta de la Selección que buscaba la clasificación al Mundial de Catar. En ese momento Cepeda no vio con malos ojos que su candidato hiciera campaña con la camiseta de la Selección, pero legalmente, ¿qué puede pasar si Adidas, patrocinador de Colombia, o la Federación toman acciones?

Petro en campaña presidencial 2022 con camisa de la Selección Colombia. Foto: redes sociales

Lo cierto es que Adidas, como patrocinador y diseñador oficial de la camisa de la Selección Colombia, tiene en su poder todos los usos comerciales con la imagen de la camiseta, y la Federación Colombiana es la dueña de la marca, mientras que la FIFA es la dueña de todo lo relacionado con el Mundial de Norteamérica 2026 y, por ello, todos esos productos no pueden usarse para fines de publicidad, comerciales o campañas que no sean avaladas por estas marcas y entidades.

Pero el uso de una prenda como la camiseta de la Selección Colombia, o cualquier otra selección o equipo de fútbol es libre para los aficionados, tanto que muchos usan camisetas no oficiales (chiviadas), pero con el mismo diseño que la original de Adidas y otras marcas, y nadie dice nada. Entérese: Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta? Además, desde hace muchos años se ha visto la camiseta de la Selección como una prenda nacional: millones salen a votar con ella puesta sin importar el candidato.

El uso de la camiseta por parte del candidato De La Espriella no está asociado a ninguna pieza publicitaria o comercial. Lea más: Human Rights Watch pide defender a la Registraduría tras declaraciones de Petro sobre resultados de primera vuelta En los términos jurídicos de uso de marcas, se establece que no se puede hacer ninguna modificación a la imagen que tiene derechos de autor, por ello, si hay una intervención en la camiseta de la Selección, tanto la Federación como Adidas podrían entrar a demandar, pero en el caso del candidato De La Espriella, no se puede impedir el uso de una camiseta que seguramente tienen muchos colombianos. Algo que sí hizo Gustavo Petro en 2022 cuando usó la camiseta de la Selección Colombia con una propaganda para su campaña en la cual se leía “Campeones en primera vuelta”. Vea también: La verdadera razón del último partido de la Selección en Colombia antes del Mundial

Esta es la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

A continuación publicamos la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol, en la misiva, en la que responde a la petición del candidato Iván Cepeda. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas. En los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes. Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial. La entidad, en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo. Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva. Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política.

Enfocados en la despedida de la Selección

En la Federación este lunes están concentrados es el partido de despedida de la Selección, que jugará a las 6:00 de la tarde, en el estadio El Campín, ante Costa Rica, antes de emprender el viaje a México, lugar de concentración de la Tricolor para el Mundial de 2026. Le puede interesar: Conozca a los grandes “cerebros” detrás de las selecciones en el Mundial Colombia jugará ante Uzbekistán, República del Congo y Portugal, los días 17, 23 y 27 de junio en los estadios Azteca, Akron de Guadalajara y el Hard Rock Stadium de Miami. Tras su despedida en Bogotá, la selección viajará a Guadalajara, donde está su centro de concentración con miras a lo que será el debut en el Mundial de Norteamérica 2026.

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