Cepeda se queja porque Abelardo usó la camiseta de la Selección, pero Petro hizo lo mismo en 2022; la Federación contestó

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) tiene políticas claras de funcionamiento y, por ello, ningún gobierno puede intervenir en las decisiones que la entidad rectora del fútbol mundial toma. La Federación Colombiana de Fútbol hace parte de la FIFA y, por ello, no se involucra en temas ni políticos, ni religiosos, ni gubernamentales.
Ahora, con el tema de las elecciones en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella decidió salir a votar con su familia, todos vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y, por ello, el otro candidato a la presidencia, Iván Cepeda, salió a pedir explicaciones a la Federación para que se pronunciara al respecto.
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Lo que olvida Cepeda es que en 2022, cuando su jefe político, Gustavo Petro, estaba en campaña, usó la misma estrategia y vestía la camiseta de la Selección que buscaba la clasificación al Mundial de Catar.
En ese momento Cepeda no vio con malos ojos que su candidato hiciera campaña con la camiseta de la Selección, pero legalmente, ¿qué puede pasar si Adidas, patrocinador de Colombia, o la Federación toman acciones?