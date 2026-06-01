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Falcao jugará el Mundial 2026 desde otra cancha: cambia los guayos por el micrófono

El Tigre será una de las grandes novedades de ESPN y Disney+ Plan Premium para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El histórico goleador colombiano comentará los partidos de la Selección Colombia junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés.

  • Radamel Falcao García incursionará en el comentario deportivo. FOTO ESPN
    Radamel Falcao García incursionará en el comentario deportivo. FOTO ESPN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una incorporación de lujo para los aficionados colombianos. ESPN y Disney+ Plan Premium anunciaron que el histórico delantero Radamel Falcao García hará parte de su equipo de transmisiones para acompañar los partidos de la Selección Colombia durante el torneo.

‘El Tigre’ aportará toda su experiencia y conocimiento del juego como comentarista junto al reconocido relator Fernando Palomo y el exdefensor Carlos Valdés, quien estará encargado del análisis táctico. La presencia de Falcao representa una apuesta importante de la cadena por ofrecer una mirada cercana y especializada sobre el desempeño del combinado nacional.

A lo largo de su trayectoria con la Selección Colombia, Falcao se consolidó como capitán, líder y máximo goleador histórico del equipo, además de convertirse en uno de los futbolistas más influyentes y admirados del país en las últimas décadas. Su experiencia en mundiales, eliminatorias y grandes competiciones internacionales promete enriquecer cada transmisión con análisis desde la perspectiva de un protagonista del fútbol mundial.

Con esta incorporación, Falcao se une al grupo de exfutbolistas colombianos que actualmente integran el equipo de ESPN en el país. Entre ellos destacan Óscar Córdoba, Faustino “El Tino” Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas, quienes participan en distintos espacios de opinión, análisis y cobertura futbolística de la cadena deportiva.

Los aficionados al fútbol en Sudamérica de habla hispana —con excepción de Bolivia y Paraguay— podrán disfrutar a través de ESPN y Disney+ Plan Premium de un total de 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las transmisiones contarán con relatos, comentarios y análisis de reconocidas figuras del periodismo y del fútbol internacional como Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Gustavo López, Miguel Simón, Marcelo Espina, Sergio ‘Kun’ Agüero, Carlos Tevez, Marcelo Gallardo y Óscar Ruggeri.

La presencia de Fernando Palomo, Carlos Valdés y ahora Radamel Falcao García promete darle un sello especial a las transmisiones de los encuentros de Colombia, generando gran expectativa entre los seguidores de la Selección y los amantes del fútbol en toda la región.

Preguntas

¿Cuál será el rol de Radamel Falcao García durante el Mundial 2026?

Falcao hará parte del equipo de ESPN y Disney+ Plan Premium como comentarista de los partidos de la Selección Colombia.

¿Con quiénes compartirá transmisión Falcao en la cobertura de Colombia?

El exdelantero estará acompañado por Fernando Palomo en los relatos y Carlos Valdés en el análisis de los encuentros.

¿Qué otros exfutbolistas colombianos hacen parte de ESPN?

Óscar Córdoba, Faustino “El Tino” Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas también integran actualmente el equipo de análisis y cobertura futbolística de la cadena.

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Falcao
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