¿Por qué la ministra de Comercio apareció en silla de ruedas al anunciar nuevos aranceles a Ecuador? Esto se sabe

Diana Marcela Morales apareció en público para explicar la medida de los nuevos aranceles a productos ecuatorianos en medio de lo que se denomina una “mini guerra comercial”. Sin embargo, también llamó la atención la forma en que se presentó.

  • La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, apareció en silla de ruedas y generó preocupación. FOTO: Ministerio de Comercio
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Gobierno de Colombia anunció este martes la imposición de un arancel del 30 % a productos ecuatorianos, una medida adoptada en respuesta al presidente Daniel Noboa, quien aplicó el mismo impuesto a los artículos colombianos, alegando que “en Colombia no están haciendo nada” para combatir el narcotráfico en la frontera.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, fue la encargada de informar sobre la expedición del nuevo decreto en medio de lo que algunos califican como una “mini guerra comercial”.

“Hoy estamos contemplando otro decreto que va a incluir otro tipo de productos provenientes de Ecuador, también con la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que se genere una situación de equilibrio comercial (...) Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Bancoldex, estamos diseñando una línea de crédito para nuestros empresarios exportadores a Ecuador”, afirmó la ministra.

Lea también: Gobierno alista contragolpe y prepara decreto para imponer aranceles del 30 % a más productos de Ecuador

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue exclusivamente la noticia económica para ambos países, sino la manera en la que Morales se presentó para informar la nueva medida colombiana, ya que fue vista en silla de ruedas durante el anuncio, lo que generó preocupación en redes sociales sobre su estado de salud.

Diana Marcela Morales, quien asumió este cargo en junio de 2025 en reemplazo de Cielo Rusinque y Luis Carlos Reyes, afirmó a través de su cuenta de X que ha estado sufriendo un espasmo muscular severo, lo que la ha llevado a usar silla de ruedas.

“Fue un espasmo muscular severo, pero ya estoy en proceso de recuperación. ¡Paso a paso y con buen ánimo! No podemos parar, ¡vamos adelante! Gracias por preguntar. Un abrazo”, escribió la ministra en su cuenta de X, en respuesta a una usuaria.

EL COLOMBIANO consultó a fuentes cercanas a la ministra, quienes reafirmaron lo dicho. Según la fuente, esta condición de salud ha sido “compleja” para Morales, puesto que ya completa un par de semanas con inflamación en las articulaciones y dolores intensos, situación que le impide movilizarse con normalidad.

¿Quién es Diana Marcela Morales Rojas?

Diana Marcela Morales Rojas es profesional en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, y como posgrados cuenta con una especialización en Economía de la Universidad Javeriana, además de tener otras especialidades en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo- Derecho Constitucional.

En su carrera profesional ha sido docente, investigadora en formulación y análisis de políticas públicas, columnista de opinión en revistas virtuales, y cuenta con publicaciones en temas de análisis de conflictividad social en Colombia. También es la autora del libro Del reformismo económico a la redistribución social. Una mirada al problema de la tierra en Colombia.

Entre sus funciones públicas ha sido secretaria de las Comisiones Sexta y Cuarta Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026, respectivamente. Así mismo, fue directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, así como asesora desde la Alta Dirección del Dane y asesora del Despacho del Ministro TIC.

Siga leyendo: “Turismo dejará cifra récord de US$11.300 millones este año para Colombia”: ministra de Comercio

Utilidad para la vida