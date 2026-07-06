Abelardo de la Espriella premia la lealtad con sus primeros ministros y busca técnicos, ¿quiénes siguen?

Ya se va armando el ajedrez de uno de los aspectos clave de todo gobernante: su gabinete ministerial. Faltando un mes exacto para la posesión de Abelardo de la Espriella, hay cuatro nombres confirmados oficialmente que liderarán algunas de las carteras más estratégicas.
Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Fabio Arjona Hincapié en Ambiente y el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López en Defensa, que se anunció este lunes. A ellos, es muy probable, según fuentes, que se sumen el penalista Iván Cancino en Justicia y la exfiscal Viviane Morales en Educación. Pero también se sumarían Elsa Noguera en Transporte o Vivienda, Mauricio Gómez en Comercio y Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga también suena para Vivienda aunque podría ser el exgobernador de Cundinamarca Nicolás García.