El polémico viaje de influencers colombianos a Israel que desató miles de críticas: ¿turismo o estrategia de “blanqueo”?

Una oleada de críticas ha impactado durante los últimos días a un grupo de reconocidos influencers colombianos, incluyendo a personalidades como Kika Nieto, Johanna Fadul, Juan ‘Food Time’, Alexander Ospina, conocido como ‘Te amo hijo TV’ y hasta el chef Nicolás de Zubiría, a raíz de un reciente viaje a Israel.
La polémica se desató en redes sociales, donde miles de internautas calificaron la visita como un “turismo de guerra”, “blanqueamiento” o “limpiada de cara” a Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente y su ofensiva militar en la Franja de Gaza, en Palestina.