Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata”, declaró. Con esas palabras, Washington dejó claro que su intervención no se limitará a una acción militar puntual, sino que se extenderá al ejercicio directo del poder. El anuncio se produjo después de la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, sacados del país tras un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses. Trump aseguró que siguió el operativo de cerca y que, tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y otras regiones, el líder venezolano fue detenido y puesto bajo custodia para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de Nueva York. Entérese: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas La confirmación del control estadounidense llegó en una rueda de prensa celebrada en Mar-a-Lago, Florida. Allí, Trump reiteró que Estados Unidos “gobernará” Venezuela mientras se organiza una transición pacífica y añadió que sus fuerzas están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si la situación lo requiere. El mensaje no solo apuntó al interior de Venezuela, sino también al escenario regional. La transición será liderada por “un equipo” del que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump. Además, dijo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está dispuesta a cooperar con Washington. “Marco (Rubio) acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, aseguró.

Trump, quien en el pasado fue un crítico abierto de la invasión de Irak, se enfrenta ahora a un rol que recuerda aquella experiencia: la reconstrucción de un país tras una intervención militar. La frase atribuida al exsecretario de Estado Colin Powell —“Si lo rompes, te haces responsable”— volvió a resonar como advertencia implícita. Estados Unidos, para bien o para mal, queda ligado al futuro venezolano.

El propio presidente estadounidense relató con franqueza cómo vivió la operación. Antes de la rueda de prensa, en una entrevista con la cadena Fox, afirmó que observó la captura de Maduro “literalmente como si hubiera visto un show televisivo”. Describió la misión como “muy bien organizada” y destacó que ningún ciudadano estadounidense perdió la vida. Según Trump, Maduro se encontraba escondido en una fortaleza cuando fue localizado.

Horas después, en la comparecencia pública, el mandatario elogió de nuevo a las fuerzas armadas de su país. Agradeció su “velocidad, poder, precisión y competencia impresionantes” y aseguró que “guerreros altamente entrenados” actuaron en coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses. También detalló que las fuerzas venezolanas estaban preparadas para el enfrentamiento, con “muchos barcos desplegados” y en “posición de combate”, pero fueron “completamente superadas y neutralizadas muy rápidamente”. Trump confirmó además que no hubo bajas estadounidenses ni pérdida de equipos durante la operación. Ese dato, subrayado en varias de sus intervenciones, fue presentado como prueba de la superioridad militar y de la eficacia del ataque. La captura de Maduro, sostuvo, era un objetivo prioritario y se ejecutó sin margen de error. Lea más: “Petro es el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro y hoy debe estar preocupado”: Andrés Pastrana En su narrativa, la intervención se justificó como una medida de seguridad nacional. Trump afirmó que Venezuela estaba dando refugio a un número creciente de adversarios extranjeros en la región y que había adquirido armas ofensivas capaces de poner en riesgo los intereses y las vidas de ciudadanos estadounidenses. A eso sumó las acusaciones contra Maduro, a quien calificó como un “dictador ilegítimo” responsable de permitir la entrada de “cantidades colosales de drogas ilícitas mortales” en Estados Unidos y de dirigir el llamado Cartel de los Soles, acusaciones que el dirigente venezolano ha negado de manera reiterada. El presidente estadounidense vinculó directamente la intervención con la lucha antidrogas. Aseguró que Estados Unidos ha interceptado el 97% de las drogas que llegan por mar y afirmó que cada embarcación cargada con estupefacientes provoca, en promedio, la muerte de 25.000 personas. En ese marco, presentó la caída de Maduro como un golpe decisivo contra el narcotráfico internacional.

Pero más allá del operativo militar, el mensaje central fue político. Trump afirmó que no permitirá que nadie del círculo de Maduro retome el poder y que Estados Unidos administrará el país hasta que se establezca un nuevo orden. En su visión, esa tutela estadounidense permitirá sentar las bases de una transición estable y evitar el retorno de estructuras asociadas al chavismo. Cuando le preguntaron sobre los planes a futuro, habló de un proyecto a todas luces ambicioso. Está pensando en nombrar personas para que apoyen a su administración en la dirección de Venezuela, aunque no aclaró por cuánto tiempo sería. Puede leer: “Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro El mandatario fue más allá al proyectar los efectos de esta intervención. Aseguró que la “alianza” entre Estados Unidos y Venezuela hará que el pueblo venezolano sea “rico, independiente y esté seguro”. Según dijo, los venezolanos que viven en Estados Unidos estarán “extremadamente felices” y “ya no van a sufrir más”. Las declaraciones apuntaron a presentar la ocupación política como un proceso de liberación y prosperidad futura. El discurso incluyó una afirmación de alcance regional. Trump sostuvo que, conforme a la nueva estrategia de seguridad nacional de su gobierno, “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”. La frase marcó un punto de inflexión en la retórica estadounidense hacia la región y dejó claro que la intervención en Venezuela se inscribe en una lógica más amplia de poder y control hemisférico. En cuanto al destino inmediato de Maduro, Trump confirmó que tanto él como Cilia Flores se encuentran en un barco rumbo a Nueva York y que se tomará una decisión “pronto” sobre si su proceso judicial se llevará a cabo en esa ciudad o en Miami. La afirmación refuerza la idea de que el caso será tratado como un asunto de alta prioridad para la justicia estadounidense.

