Hollman Morris desinformó en RTVC mientras Estados Unidos adelantaba su operación contra Nicolás Maduro

En la madrugada de este sábado, el gerente del Sistema de Medios Públicos aseguró que tenía información de primera mano que negaba la captura de Maduro, a pesar de que la operación estadounidense se había consumado ya exitosamente.

  • Hollman Morris rechazó a través del Sistema de Medios Públicos los bombardeos de Estados Unidos que dieron como resultado la captura de Nicolás Maduro. FOTO: AFP Y REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En la madrugada de este sábado 3 de enero, mientras la operación militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro estaba en curso y la ciudadanía en Venezuela, Colombia y otros países esperaban noticias que disiparan la confusión sobre la crítica situación en el vecino país, Hollman Morris, el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, se encargó de aumentar la desinformación por cuenta de una supuesta información de alta confiabilidad que desde Venezuela aseguraba que era falso que Maduro hubiese caído ante las fuerzas gringas.

“Una alta fuente del gobierno venezolano se ha comunicado con la redacción de RTVC, ha pedido su confidencialidad, pero a la pregunta sobre esta información (anuncio de Trump sobre la captura de Maduro), ha contestado con una frase, con una palabra de cinco letras: Falso”.

Le recomendamos leer: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos

Sin embargo, cinco horas después, cuando ya el mundo conocía los videos de los bombardeos que realizaron las fuerzas estadounidenses en varios puntos estratégicos de Venezuela y la primera imagen de Nicolás Maduro capturado y rumbo a Estados Unidos, Morris intentó zafarse del gazapo en el que incurrió y, sin excusarse por haber desinformado utilizando el Sistema de Medios Públicos del país, rechazó la intervención militar.

“Hace unas horas dijimos que una alta fuente del gobierno venezolano dijo que era falso que hubieran secuestrado al presidente Nicolás Maduro, así se informó, pusimos sobre la mesa las diferentes versiones (...) El Sistema Nacional de Medios Públicos no le está lavando la cara al régimen de Venezuela, es claro, se conocen las declaraciones de la @ONU_es sobre las violaciones de DD.HH. en Venezuela, lo que nosotros estamos rechazando es una intervención militar y bombardeos a territorio latinoamericano, en este caso, territorio venezolano”, dijo Morris, en respuesta a las denuncias que a través de redes sociales ciudadanos y figuras políticas del país hicieron sobre un presunto lavado de cara al régimen venezolano.

También le puede interesar: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

Algunos defensores de derechos humanos, como María Victoria Fallon, representante de víctimas colombianas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos/Grupo Interdisciplinario, le pidió que se emplee el sistema de medios colombiano para dar información contrastada y fidedigna sobre civiles y militares asesinados en medios de los bombardeos gringos.

En medio de su cubrimiento informativo, RTVC aseguró que en Venezuela se preparaban manifestaciones ciudadanas en contra del ataque de Estados Unidos.

No obstante, lo que han reportado medios internacionales es un completo hermetismo en las calles, con el transporte público y el comercio suspendidos casi en su totalidad mientras se esclarece qué sucederá en las horas posteriores a la captura del jefe del chavismo y cómo reaccionan las fuerzas armadas y las milicias que Maduro se encargó de armar en los barrios de las principales ciudades venezolanas.

Lea también: Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

Captura de Nicolás Maduro.
Captura de Nicolás Maduro.

También a través del noticiero de RTVC, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció rechazando los bombardeos y hablando de los posibles efectos regionales.

“Es posible que se estructure un bloque latinoamericano que incluya también, por ejemplo, el gobierno español para contrarrestar la situación. También en Estados Unidos hay movimientos sociales y una posible reacción. No veo en un mundo renovado dominado por el imperialismo”, señaló el senador, quien propuso la urgente unión de los pueblos latinoamericanos en la defensa de la soberanía de la región en medio de los recientes bombardeos en Caracas sobre Venezuela.

Igualmente, Cepeda consideró que “el momento en que Estados Unidos decidió invadir Panamá llevarse de forma similar a Noriega, es diferente al continente de hoy. Hemos elegido gobiernos democráticamente y que se han desarrollado protestas formidables. No estamos en el viejo oeste, en donde se le ponía una recompensa a un forajido. Las cosas aquí han cambiado y eso significa que repercutirá en la región y en el mundo”.

Utilidad para la vida