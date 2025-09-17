“Aquí lo espero si quiere”: Petro reta a Trump, le dice que descertificación es una “grosería” y que la mafia derrotó lucha contra las drogas

Dos días después de que él mismo le anunciara a todo el país que Estados Unidos había descertificado a Colombia por incumplir sus compromisos en la lucha contra las drogas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la Casa Blanca e incluso, en un tono desafiante, retó a su homólogo Donald Trump: “Aquí lo espero si quiere”.
“Me refiero a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína, y un insulto obviamente para mi vida personal”, aseguró el presidente Petro en una alocución transmitida este miércoles.