¿Por qué Kevin Mier podría regresar a jugar con el equipo profesional de Cruz Azul enfrentando a Atlético Nacional?

Sin embargo, hubo que hacerle cirugía. El tiempo de recuperación estimado era de entre tres y cuatro meses. Eso generaba dudas de si el tiempo le daría para recuperar su nivel antes de que Néstor Lorenzo tenga que sacar a la luz la lista de convocados para el Mundial Norteamérica 2026.

¿Cuándo volvería a ser titular Kevin Mier?

El futbolista santandereano Kevin Mier regresó a entrenamientos a finales de febrero. En las fotos compartidas por su club en redes sociales se le vio bien en lo físico. En Cruz Azul, uno de los equipos más grandes del balompié mexicano, diseñaron un plan para recuperar ritmo de manera paulatina. Decidieron que lo llevarían con calma y le darían minutos con el equipo sub-21 del club para que su cuerpo se adaptara, de nuevo, a la competencia. El 4 de marzo disputó su primer encuentro tras la lesión. Hasta el momento ha sido titular en tres encuentros del elenco juvenil.

Por eso, en México se preguntan cuándo estará listo para regresar con el primer equipo, pues solía ser titular y figura en su club. El técnico Nicolás Larcamón, respondió, en la rueda de prensa que se realizó previa al juego entre su equipo y Monterrey, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions de la Concacaf, aclaró la situación.

“Es parte de la planeación de su vuelta a las canchas. Valorarlo para el último partido antes del receso, para el juego amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como el portero que va a afrontar la vuelta en el partido de mañana”, afirmó.