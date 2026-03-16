¿Por qué Kevin Mier podría regresar a jugar con el equipo profesional de Cruz Azul enfrentando a Atlético Nacional?

Han pasado 128 días desde que el arquero colombiano Kevin Mier se lesionó en un partido del Cruz Azul de México. El 8 de noviembre de 2025, el futbolista santandereano, formado en Atlético Nacional, recibió una patada de Adalberto Carrasquilla que le fracturó la tibia de su pierna derecha en el duelo entre su club y Pumas de la UNAM.
Cuando ocurrió, se encendieron las alarmas en Colombia. Mier era uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo a la Selección cafetera. Cuando se lesionó, estaban cerca los duelos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, a los que no fue llamado. Antes de que le hicieran los primeros exámenes, se pensó en que se podía hacer una recuperación conservadora.