IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió este lunes sobre la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle en Colombia durante la segunda mitad de 2026. Aunque aún es temprano para confirmar oficialmente el evento, las autoridades ambientales iniciaron un proceso de seguimiento preventivo y socialización del posible escenario climático.
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La alerta fue emitida en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que explicó que varios centros internacionales de predicción climática han detectado señales en el sistema océano-atmósfera que apuntan a una transición hacia condiciones asociadas a este fenómeno.