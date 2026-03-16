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Salen tres generales del Ejército por investigaciones internas, ¿qué hay detrás?

Se trata de los comandantes de la IV y VI División y la Brigada X.

  • El Ejército llamó a calificar servicios a los generales Ricardo Roque, Luis Fernando Salgado y Jorge Ricardo Hernández. Fotos: cortesía
    El Ejército llamó a calificar servicios a los generales Ricardo Roque, Luis Fernando Salgado y Jorge Ricardo Hernández. Fotos: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Tres generales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios en medio de lo que serían presuntas investigaciones internas que ya generan inquietud dentro del alto mando y del Gobierno. Se trata del general Ricardo Roque, comandante de la IV División; el general Luis Fernando Salgado, comandante de la VI División; y el general Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X, según información conocida en las últimas horas.

Aunque oficialmente no se han revelado los motivos de fondo, fuentes consultadas señalaron que la decisión estaría relacionada con situaciones consideradas delicadas al interior de la institución, las cuales no habrían sido bien recibidas por el Gobierno nacional. En ese contexto, el llamado a calificar servicios marca un remezón en la estructura de mando en varias regiones estratégicas del país.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos bajo revisión tendrían la suficiente gravedad como para que ya se estén preparando expedientes con destino a la Fiscalía General de la Nación, lo que abriría la puerta a eventuales investigaciones de carácter penal.

El relevo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que varios de los oficiales llevaban poco tiempo en sus cargos.

El brigadier general Ricardo Roque había asumido el mando de la Cuarta División en noviembre de 2025, tras más de tres décadas de servicio en la institución. Desde esa posición tenía bajo su responsabilidad la seguridad en zonas clave como Meta, Guaviare y Vaupés, territorios estratégicos por la presencia de grupos armados y economías ilegales.

Por su parte, el brigadier general Luis Fernando Salgado llegó a la Sexta División en noviembre de 2024, con jurisdicción en departamentos sensibles del sur del país como Caquetá, Putumayo y Amazonas, además de un municipio del Cauca. Su gestión estaba enfocada en el control territorial en áreas históricamente afectadas por el conflicto armado.

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En el caso del brigadier general Jorge Ricardo Hernández, su designación como comandante de la Brigada X se produjo en agosto de 2025. Desde allí tenía a su cargo 14 batallones desplegados en el norte del país, con la misión de ejecutar el Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a fortalecer la estabilidad y contrarrestar las amenazas a la seguridad en esa región.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas el Gobierno nacional oficialice la salida de los tres oficiales y entregue detalles sobre las razones que motivaron la decisión.

Paralelamente, ya comienzan a definirse los reemplazos en la cúpula militar. Según se conoció, el general Yor William Cotua asumiría el mando de la IV División, en reemplazo del general Roque.

Hoja de vida del general Cotua

Cotua nació en Medellín el 3 de diciembre de 1973. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1992 y egresó como subteniente del Arma de Infantería en 1993.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos dentro del Ejército, entre ellos jefe de Operaciones de la Brigada de Comandos en 2015, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Brigada de Comandos en 2016 y, en 2017, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Regimiento de Fuerzas Especiales No. 1, unidad que posteriormente comandó ese mismo año.

En 2020 fue designado jefe de Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales, cargo que ocupó durante cinco meses antes de ser nombrado agregado militar en Washington.

Posteriormente, en 2022, fue seleccionado para adelantar el Curso de Altos Estudios Militares y luego designado comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, responsabilidad que desempeñó hasta 2024, cuando el Comando Superior lo nombró comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva en Putumayo.

Durante su trayectoria, el brigadier general Cotua Muñoz ha participado en 20 de las operaciones militares de mayor nivel e importancia del país, entre ellas la Operación Esperanza, y en su hoja de vida se destacan 36 condecoraciones militares.

El general Cotua se desempeña actualmente como comandante en el Fuerte Militar de Larandia ubicado en el área general del municipio de La Montañita, Caquetá, tras pasar por la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, en el departamento del Putumayo.

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