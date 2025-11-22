Petro se metió en otra pelea internacional: “Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira la suya”

El presidente Gustavo Petro amenazó con retirar la embajada de Colombia en Perú luego de que se conociera que el Poder Judicial peruano emitiera una orden de captura internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la embajada de México en Lima.
“Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”, dijo Petro en X este viernes.
Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos.
