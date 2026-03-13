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Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo”

El presidente Petro desmintió a su propia oficina, tras asegurar que Donald Trump no le pidió disculpas tras el presunto “error” en la invitación a la cumbre “Escudo de las Américas” en la Florida, tras la llamada que tuvieron.

  • Mientras la Casa de Nariño dijo que Donald Trump pidió perdón por excluir a Colombia del “Escudo de las Américas”, el presidente Gustavo Petro negó tales disculpas. FOTO: Colprensa y Getty
    Mientras la Casa de Nariño dijo que Donald Trump pidió perdón por excluir a Colombia del “Escudo de las Américas”, el presidente Gustavo Petro negó tales disculpas. FOTO: Colprensa y Getty
  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
El Colombiano
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Colprensa
hace 4 horas
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El presidente, Gustavo Petro, negó este viernes 13 de marzo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidiera disculpas por no invitarlo a la reunión de mandatarios en Miami, tal como lo aseguró la Casa de Nariño, al informar sobre la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron recientemente.

Le puede interesar: EE. UU. reveló que Colombia no fue invitado a la cumbre de Trump porque “merece no aún” integrar la alianza antinarcos

“Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a La Florida”, afirmó Petro en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, luego de una actualización de la información de un corresponsal ante la Casa Blanca en EE. UU.

La versión salió de la Casa de Nariño, en el mensaje que dio cuenta de la conversación telefónica y en referencia a la convocatoria hecha por la Casa Blanca a 12 mandatarios el fin de semana anterior para firmar el acuerdo que dará vida a la iniciativa de lucha antidrogas denominada “Escudo de las Américas”.

“El presidente Trump, a su vez, reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”, dijo el mensaje de la Casa de Gobierno.

Ante esta nueva polémica de la Casa de Nariño, el presidente aseguró que durante la conversación telefónica con su par estadounidense “hablamos del peligro sobre nuestras vidas y que me iba yendo bien, dijo él, le dije, gracias a usted, sir”.

Asimismo, también añadió que “mi conversación finalizó con el anuncio de las firmas de la presidencia de Brasil, México y Colombia por un cese al fuego en Medio Oriente cuanto antes”. Hasta comentaron que Trump podría venir próximamente a Cartagena.

De la “poca cooperación” a un presunto “error” en la invitación y las disculpas que fueron desmentidas, ¿quién dice la verdad?

Tras darse la reunión del pasado fin de semana en Miami, con el fin de seguir planeando el ataque contra los grupos del narcotráfico, Petro cuestionó que Colombia no fuera invitada para acordar esta alianza militar de lucha antinarcóticos.

“Con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”, expresó Petro durante esta semana en sus redes sociales.

La respuesta a este reclamo fue casi que inmediata desde la Casa Blanca, luego de que la portavoz Karoline Leavitt explicó que Colombia y Petro no fueron invitados a este encuentro porque “no creo que estemos viendo el nivel de cooperación que aún queremos ver por parte del gobierno colombiano para invitarlos al Escudo de las Américas”.

Luego, tras conocer la polémica, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una segunda conversación telefónica en la tarde de este jueves que duró aproximadamente media hora.

Además de la agenda tratada durante la conversación, se conoció que al parecer el mandatario estadounidense se habría disculpado con Petro por un “error en la invitación” a la cumbre del Escudo de las Américas, realizada en el club de golf de Doral en Miami.

Tras esto, Trump afirmó a los periodistas locales que los gobiernos de Colombia, Brasil y México sí fueron invitados a la cumbre, pero que no asistieron. “Creo que sí fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, expresó el republicano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty

Pero ahora las presuntas disculpas expresadas por el presidente Trump a Petro fueron desmentidas por el mismo mandatario colombiano, quien, tras una actualización en la información de la Casa Blanca, aseguró que no recibió ninguna disculpa por parte del estadounidense.

“Duró 30 minutos, entre 1:14 y 1:44 pm de ayer (hora Colombia), pero no confirman que el presidente Trump haya pedido disculpas a su homólogo colombiano”, señaló Juan Esteban Silva, un corresponsal ante la Casa Blanca, este viernes 13 de marzo, en su cuenta de X.

Este mensaje fue el que el mismo presidente Petro respondió diciendo que “él tampoco confirmaba” que Trump se haya disculpado tras no haberlo invitado a la cumbre en Miami. La incógnita quedó en el aire, ¿quién dice la verdad?

La tensión bilateral entre Colombia y EE. UU. se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, pero ahora con la nueva controversia dejó la pregunta en la opinión pública de si sí habrá servido.

También le puede interesar: Trump se disculpó con Petro por “error en invitación” a EE. UU. y podría viajar a Cartagena próximamente

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