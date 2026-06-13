Ataque a simpatizantes de Abelardo de la Espriella en Chía dejó un herido y tres capturados

Un hecho de violencia se registró en la tarde de este sábado en el municipio de Chía, Cundinamarca, en medio de actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta presidencial.

Tres personas fueron capturadas tras una agresión contra simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella, ocurrida en un puente peatonal ubicado frente a un centro comercial, en la entrada de ese municipio.

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Como resultado de los hechos, una persona resultó herida al ser atacada con un arma blanca. En redes sociales también comenzaron a circular varios videos y fotografías del incidente. En las imágenes se observa cómo una mujer y un hombre que se movilizaba en bicicleta sostienen una discusión con personas que participaban en la actividad de apoyo a De la Espriella.

Segundos después, según se aprecia en los registros difundidos en internet, los involucrados sacan armas cortopunzantes y se desata la agresión que dejó al menos una persona herida.