Alcalde de Medellín reaccionó a captura de “Víctor Chalá”: dijo que era hombre de “Calarcá” protegido por Petro

La captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, generó una fuerte reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien volvió a cuestionar la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que “así es que tiene que ser con los bandidos: capturados o dados de baja”.

Contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

“Este es Jhon Édison Chala Torrejano Alias “Víctor Chala”, un criminal con más de 10 años en las FARC, considerado hombre de confianza de alias ‘Calarcá’, el criminal que ha sido protegido del presidente Petro y máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes”, escribió Gutiérrez a manera de crítica hacia Petro.

En su pronunciamiento, también agregó que espera que tanto “Calarcá” como alias “Primo Gay” “corran con la misma suerte” que el capturado.