Que alias “Chalá” no reciba beneficios, pide tras su captura la familia del periodista Mateo Pérez

Tras la captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, señalado de participar en el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, su familia pidió que no reciba beneficios judiciales y que responda ante la justicia por los hechos que rodearon la muerte del joven. Contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia La captura se produjo en la noche del viernes 12 de junio en un peaje de Flandes, Tolima. De acuerdo con las autoridades, un grupo antiterrorista de la Dijín hizo efectiva la detención cuando el presunto integrante de las disidencias intentaba desplazarse hacia Caquetá. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que junto a “Víctor Chalá” fueron capturadas otras cinco personas y que durante el operativo las autoridades se incautaron de cuatro pistolas y 33 millones de pesos en efectivo.

Chalá es señalado como integrante de las disidencias de las Farc y presunto responsable del crimen de Mateo Pérez Rueda, periodista de 24 años y director del medio digital El Confidente, fundado en Yarumal en 2021. El comunicador desapareció el 5 de mayo cuando se encontraba en zona rural de Briceño realizando labores periodísticas relacionadas con los enfrentamientos entre grupos armados y el Clan del Golfo. Días después, una misión humanitaria recuperó su cuerpo. Desde Yarumal, los familiares de Mateo insistieron en que el responsable debe responder por el secuestro, la tortura y el homicidio del joven. Además, manifestaron que, pese a la captura, aún no sienten tranquilidad ni garantías de seguridad.