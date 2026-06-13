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Que alias “Chalá” no reciba beneficios, pide tras su captura la familia del periodista Mateo Pérez

Tras la captura del presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, sus familiares exigieron que responda ante la justicia por la muerte del joven ocurrido en Briceño, Antioquia.

  • Estos son los padres del joven periodista que fue asesinado en mayo de 2026. FOTO: Captura de pantalla
    Estos son los padres del joven periodista que fue asesinado en mayo de 2026. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras la captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, señalado de participar en el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, su familia pidió que no reciba beneficios judiciales y que responda ante la justicia por los hechos que rodearon la muerte del joven.

Contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

La captura se produjo en la noche del viernes 12 de junio en un peaje de Flandes, Tolima. De acuerdo con las autoridades, un grupo antiterrorista de la Dijín hizo efectiva la detención cuando el presunto integrante de las disidencias intentaba desplazarse hacia Caquetá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que junto a “Víctor Chalá” fueron capturadas otras cinco personas y que durante el operativo las autoridades se incautaron de cuatro pistolas y 33 millones de pesos en efectivo.

Chalá es señalado como integrante de las disidencias de las Farc y presunto responsable del crimen de Mateo Pérez Rueda, periodista de 24 años y director del medio digital El Confidente, fundado en Yarumal en 2021.

El comunicador desapareció el 5 de mayo cuando se encontraba en zona rural de Briceño realizando labores periodísticas relacionadas con los enfrentamientos entre grupos armados y el Clan del Golfo. Días después, una misión humanitaria recuperó su cuerpo.

Desde Yarumal, los familiares de Mateo insistieron en que el responsable debe responder por el secuestro, la tortura y el homicidio del joven. Además, manifestaron que, pese a la captura, aún no sienten tranquilidad ni garantías de seguridad.

El caso ha sido acompañado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que está contribuyendo con la representación legal de la familia. La organización ha advertido sobre la gravedad del crimen y ha pedido que se esclarezcan plenamente las circunstancias del asesinato.

La captura generó reacciones en distintos sectores políticos. Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró el resultado de la operación y pidió que el detenido no reciba beneficios, el presidente Gustavo Petro confirmó la captura y la presentó como un resultado de la ofensiva contra las disidencias.

Por ahora, alias “Víctor Chalá” permanece detenido por orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de definir su situación jurídica y avanzar en las investigaciones relacionadas con el asesinato del periodista.

Siga leyendo: Mateo cumpliría 25 años: su crimen reabrió herida de la prensa en Antioquia

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