En vivo | Brasil (1)-(1) Marruecos: Vinícius le da tranquilidad a la Canarihna al anotar el empate; ya se juega el segundo tiempo

Deseoso de enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, Brasil entra en escena este sábado en el Mundial de Norteamérica ante Marruecos, en una competición que espera tener una tregua de polémicas en esta jornada sabatina.

El duelo de apertura del Grupo C en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es el único choque de la fase de grupos entre dos equipos que integran el top-10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Los pentacampeones mundiales tienen el honor de abrir las alamedas mundialistas a Carlo Ancelotti, el laureado técnico italiano que a los 67 años por primera vez dirigirá en la cita máxima del fútbol.