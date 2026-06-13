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En vivo | Brasil (1)-(1) Marruecos: Vinícius le da tranquilidad a la Canarihna al anotar el empate; ya se juega el segundo tiempo

Tras perder por lesión a Rodrygo y a la perla Estêvão, que no fueron convocados, el equipo que Pelé hizo gigante entra en acción en el Grupo C con la baja de Neymar, el mayor astro del país del jogo bonito en casi veinte años.

  • Vinícius, entre las figuras de Brasil en Norteamérica-2026. Anotó este sábado su gol 50 con su selección. FOTO AFP
    Vinícius, entre las figuras de Brasil en Norteamérica-2026. Anotó este sábado su gol 50 con su selección. FOTO AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Deseoso de enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, Brasil entra en escena este sábado en el Mundial de Norteamérica ante Marruecos, en una competición que espera tener una tregua de polémicas en esta jornada sabatina.

El duelo de apertura del Grupo C en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es el único choque de la fase de grupos entre dos equipos que integran el top-10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Los pentacampeones mundiales tienen el honor de abrir las alamedas mundialistas a Carlo Ancelotti, el laureado técnico italiano que a los 67 años por primera vez dirigirá en la cita máxima del fútbol.

Entérese: Punto de oro: Catar sorprendió al empatar ante Suiza en su debut en el Mundial 2026

Pero un estreno que debería ser motivo de dicha para Carletto se ha tornado en un test peligroso para la Canarinha, que aterrizó en suelo estadounidense cuestionada por su juego irregular, la debilidad de su defensa y varias ausencias sensibles.

Tras perder por lesión a Rodrygo y a la perla Estêvão, que no fueron convocados, el equipo que Pelé hizo gigante entrará en acción en el Grupo C con la baja de Neymar, el mayor astro del país del jogo bonito en casi veinte años.

El artillero histórico del Scratch, con 79 goles, se lesionó de la pantorrilla derecha a mediados de mayo y no ha participado en los entrenamientos de campo con sus compañeros en Estados Unidos.

Tras 15 minutos: Por poco Brasil convierte tras buena jugada de Vinícius por la banda izquierda.

Posesión: Brasil 28% - 72% Marruecos.

Remates totales: Brasil 0 - 4 Marruecos.

Faltas cometidas: Brasil 2 - 0 Marruecos.

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