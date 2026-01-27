A pocos días de verse con Trump, Petro dice que EE. UU. “tiene que devolver” a Maduro para que “lo juzgue un tribunal venezolano”

En la tarde de este martes, el presidente Gustavo Petro, en medio de un evento con el alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá, le pidió al presidente Donald Trump la libertad de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas en medio de un operativo norteamericano. ”Naciones Unidas —y en eso estoy de acuerdo con Trump— no sirve para nada, pero no para hundir el derecho internacional a punta de misiles, sino para construir uno mejor, que es la humanidad hermana. Y se lo diré: la hermandad humana supera a la ONU de Estados, no de pueblos, hoy incapaz de resolver un genocidio. Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”, afirmó Petro. Acto seguido, el jefe de Estado dijo que “la manera de superar eso no es con misiles sobre los pobres, no es bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump ni contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no uno estadounidense. ¿Por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa”.

La declaración, que se da a pocos días del encuentro de Petro con Trump el 3 de febrero, se originó en medio de la entrega de anuncios sobre la reapertura y reactivación plena del Hospital San Juan de Dios. Gustavo Petro también hizo referencia a esa reunión con su homólogo en Estados Unidos y su autorización para viajar, con una visa limitada de cinco días, luego de que ese país le retirara el visado al incluirlo en la Lista Clinton junto al ministro Armando Benedetti y su círculo familiar más inmediato. “Espero hacer un pacto por la vida, como acabo de hacerlo. Es la frase que lanza la hermosa película Les Misérables (Los miserables), que se volvió obra de teatro en Nueva York. Quise verla y me emocioné; quise volver a verla y ya la habían quitado. Y nunca más la volveré a ver en Broadway, en Nueva York, porque además me quitaron la visa. Ahora dicen que me la volvieron a poner, y entonces... ¿para qué me la quitaron? O no sé si fue por un rato o de manera definitiva, no sé”, afirmó el presidente Petro. Seguido de esa frase dijo: “Ya sabremos el tres de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal sino de la vida de la humanidad. No podemos olvidarla”.

Los permisos para el presidente y su comitiva

Hay que recordar que Gustavo Petro viajará a Washington luego de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara la expedición de una visa de vigencia limitada que le permitirá ingresar a ese país exclusivamente para asistir a su encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. De acuerdo con información oficial, el documento entrará en vigor el domingo 1 de febrero, fecha prevista para el desplazamiento del mandatario colombiano a Washington, y tendrá validez hasta el 5 de febrero, lo que subraya el carácter estrictamente puntual y protocolario del viaje.

La Casa de Nariño ratificó que la reunión bilateral se llevará a cabo el martes 3 de febrero a las 11:00 de la mañana, dentro de la residencia oficial del Gobierno estadounidense. Desde la Presidencia se indicó que el encuentro ya cuenta con una agenda previamente definida por la administración norteamericana, la cual delimita los temas que serán abordados en el diálogo privado entre ambos jefes de Estado. Aunque no se han revelado todos los detalles, se trata de una conversación orientada a recomponer una relación bilateral que atravesó momentos de alta tensión en los últimos meses. El permiso migratorio concedido no solo cobija al presidente Petro. La canciller Rosa Villavicencio también figura como beneficiaria de la visa de corta duración, lo que garantiza su participación en las actividades oficiales previstas durante la visita. Desde el Ejecutivo se recalcó que la expedición del documento se ajusta a los protocolos habituales para encuentros de alto nivel y responde exclusivamente a la naturaleza diplomática del desplazamiento presidencial.

La situación de Maduro en Estados Unidos

Hay que recordar que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan actualmente un proceso penal en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas el 3 de enero de 2026.

En su primera comparecencia el 5 de enero pasado, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos ante el juez federal Alvin Hellerstein. El tribunal fijó una audiencia de seguimiento para el 17 de marzo de 2026.