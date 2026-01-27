A pocos días de verse con Trump, Petro dice que EE. UU. “tiene que devolver” a Maduro para que “lo juzgue un tribunal venezolano”

En la tarde de este martes, el presidente Gustavo Petro, en medio de un evento con el alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá, le pidió al presidente Donald Trump la libertad de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas en medio de un operativo norteamericano.
”Naciones Unidas —y en eso estoy de acuerdo con Trump— no sirve para nada, pero no para hundir el derecho internacional a punta de misiles, sino para construir uno mejor, que es la humanidad hermana. Y se lo diré: la hermandad humana supera a la ONU de Estados, no de pueblos, hoy incapaz de resolver un genocidio. Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”, afirmó Petro.
Acto seguido, el jefe de Estado dijo que “la manera de superar eso no es con misiles sobre los pobres, no es bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump ni contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no uno estadounidense. ¿Por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa”.