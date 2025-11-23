Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco una “posible invasión a Venezuela por el petróleo”, ¿distracción?

Este domingo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, pero dio algunas razones cuestionadas. El mandatario dijo que “la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela” es por el petróleo. Dijo, además, que “los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas. Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, dijo.

Pero desagregando cada frase hay algunas inconsistencias. Primero, no esta cierto que Petro “no apoya a Maduro” pues de entrada no ha rechazado el robo a las elecciones del dictador venezolano hace más de un año en las elecciones a finales de julio del año pasado.

Además, la colaboración entre ambos países permanece desde entonces. El jefe de Estado es contudente en otros conflictos, como en Palestina o Ucrania, pero en el caso venezolano, por razones geográficas, tiene más “prudencia”. Ahora, tampoco es 100% serio que una eventual “invasión” de EE. UU. sea por petróleo. De hecho, actualmente hay firmas petroleras norteamericanas que sigue teniendo contratos en Venezuela. Donald Trump, sin embargo, decidió hace algunos meses hacer un asedio militar en aguas de Caribe cerca a territorio venezolano, hasta ahora con bombardeos a lanchas (también en el Pacífico) que presuntamente transportan drogas con destino a EE. UU.

La propuesta de Petro, ¿otro globo?