Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco una “posible invasión a Venezuela por el petróleo”, ¿distracción?

Este domingo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, pero dio algunas razones cuestionadas. El mandatario dijo que “la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela” es por el petróleo.
Dijo, además, que “los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas. Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, dijo.