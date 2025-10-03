Con mapa de Colombia en árabe, le reclaman a Petro que “le pare bolas” a la crisis de orden publico en el país

El presidente Gustavo Petro continua en el ojo del huracán por el incesante flujo de mensajes en redes sociales que lo han convertido en un activo portavoz de la causa palestina, haciendo solicitudes a la movilización y dando críticas directas contra Israel y Estados Unidos.
Le puede interesar: Exalcalde de Bucaramanga se pronunció tras la muerte de abogada que demandó su elección: “Ponen en riesgo mi vida”
Este foco internacional está desatando una cantidad de críticas, no solo de sectores políticos, sino de los mismos ciudadanos colombianos, que le recriminan un aparente descuido de la crisis de orden público que enfrenta el país.